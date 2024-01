Previsão das ações da Apple (AAPL): boa empresa em má situação

O preço das ações da Apple (NASDAQ: AAPL) está próximo do seu máximo histórico, apesar de enfrentar desafios substanciais. A ação estava sendo negociada a US$ 185,9 na sexta-feira, alguns pontos abaixo de seu máximo histórico de quase US$ 200. Este preço confere-lhe uma capitalização de mercado de mais de 2,9 biliões de dólares, tornando-a a maior empresa do mundo.

A Apple carece de um catalisador claro

Copy link to section

A Apple, a maior holding de Warren Buffett, tornou-se a maior empresa do mundo na construção dos melhores dispositivos. Seu iPhone, Mac, iPad, AirPods e relógios são os melhores em suas categorias. Ela também controla seu ecossistema executando software em suas marcas.

Ao longo dos anos, a receita e a lucratividade da empresa cresceram exponencialmente. A receita total saltou de US$ 260 bilhões em 2019 para mais de US$ 383 milhões nos últimos doze meses (TTM). Seu lucro anual está se aproximando de US$ 100 bilhões.

No entanto, acredito que a Apple está supervalorizada e que na verdade está em péssimo estado. Por exemplo, a Apple tem um índice de PE final de 30,33, superior à mediana do setor de 21. Seu múltiplo de PE futuro é 28 em comparação com a mediana do setor de 23. O índice S&P 500 tem um índice de PE de 22.

Para uma empresa negociada com prêmio, seria de esperar que ela tivesse um forte crescimento de receita e lucratividade. A Apple não está mais crescendo tão rápido. No trimestre mais recente, a receita da empresa caiu 2,8% enquanto a mediana do setor foi de crescimento de 6,26%. Sua receita futura de 2,08% é inferior à mediana do setor de 7,71%.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Não está claro de onde a Apple obterá seu crescimento. Por um lado, ao contrário do passado, as pessoas não compram mais iPhones todos os anos. Além disso, o dólar americano mais forte tornou o iPhone inacessível para a maioria das pessoas nos mercados emergentes. Isso explica porque a receita do iPhone recuou no último trimestre.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Também existe uma preocupação com o futuro do iPad. Embora o produto fosse muito popular no passado, muitas pessoas não o compram mais. Assim como o iPhone, muitos clientes ficam mais tempo com seus iPads antigos.

Mais importante ainda, a Apple tem apostado em seu segmento de serviços que inclui Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud e App Store. No trimestre mais recente, o segmento gerou um crescimento de receita de 16% em relação ao ano anterior, para US$ 22,3 bilhões. Espero que o crescimento do segmento continue em breve, mas em ritmo mais lento.

A Apple também aposta seu futuro no Vision Pro, o headset virtual que começará a ser vendido no dia 2 de fevereiro . Devido ao seu preço, suspeito que este será um produto de nicho que não alcançará o sucesso de produtos importantes como o Apple Watch e os AirPods.

O outro desafio para a Apple é a sua exposição à China, um país que está numa guerra fria com os EUA. Uma nova guerra em Taiwan expõe a China a grandes riscos, uma vez que ali fabrica a maior parte dos seus produtos.

Previsão do preço das ações da Apple

Copy link to section

Gráfico AAPL por TradingView

Para ser claro. A Apple ainda é uma grande empresa com produtos de qualidade, boa reputação e um dos melhores balanços do mercado. O desafio é que a empresa enfrenta alguns desafios de crescimento para justificar uma avaliação de 3 biliões de dólares.

Passando para o gráfico diário, vemos que o preço das ações da AAPL formou um padrão de topo duplo. Na maioria dos casos, este é um dos padrões mais pessimistas. O decote desse padrão custa US$ 165. Portanto, não podemos descartar uma situação em que a Apple recue e teste novamente esse suporte nos próximos meses. Isso explica por que os analistas do Barclays rebaixaram recentemente as ações da Apple.

https://www.youtube.com/watch?v=X3B4Pg-RV64&pp=ygUYYmFyY2xheXMgYXBwbGUgZG93bmdyYWRl

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.