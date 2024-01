Esta semana, a notícia relevante no mercado de NFTs vem da varejista de videogames GameStop, que anunciou o fechamento de seu mercado de NFT no próximo mês. A empresa de capital aberto cita “incerteza regulatória” como a razão para encerrar as operações no mercado de NFTs.

Enquanto isso, Pullix (PLX), uma futura plataforma de negociação que também oferecerá um lançador de DeFi e NFT, ganhou considerável destaque durante sua pré-venda.

GameStop fechará mercado NFT

Copy link to section

A GameStopNFT, uma plataforma blockchain lançada pela varejista de jogos sediada nos EUA no final de outubro de 2022, divulgou um aviso em seu site informando que seu mercado de NFTs encerrará em 2 de fevereiro de 2024.

De acordo com a GameStop, sua decisão se deve à “contínua incerteza regulatória no espaço cripto”. Embora os usuários não possam comprar, vender ou negociar NFTs na plataforma a partir da data efetiva, ainda terão acesso a essas funcionalidades para suas participações em outros mercados de NFTs.

“A partir de 2 de fevereiro de 2024, os clientes não poderão mais comprar, vender ou criar NFTs. Seus NFTs estão na blockchain e permanecerão acessíveis e vendáveis por meio de outras plataformas”, declara o aviso.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

O fechamento do mercado de NFT da GameStop segue a decisão do ano passado de descontinuar a carteira de criptomoedas da empresa. Além disso, ocorre alguns meses após a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusar um projeto de NFT sediado nos EUA de violações das leis de valores mobiliários.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Apesar disso e de outras ações de fiscalização da SEC, a indústria de criptomoedas está otimista com a recente aprovação dos ETFs de Bitcoin no mercado à vista, considerando isso como um passo crucial na busca por maior clareza regulatória. Isso tem levado a um mercado cada vez mais otimista, de olho em novas oportunidades.

Pullix (PLX): uma exchange híbrida

Copy link to section

As exchanges centralizadas, ou CEXs, continuam desempenhando um papel vital no espaço das criptomoedas, oferecendo rampas de acesso críticas e liquidez de nível institucional. No entanto, as desvantagens do uso dessas exchanges têm sido evidentes após implosões massivas, incluindo a FTX e outras. Um número crescente de pessoas em busca de alternativas tem optado por exchanges descentralizadas, ou DEXs.

Fortes medidas de segurança e controle sobre os próprios ativos dão uma vantagem às plataformas DEX. No entanto, o problema da liquidez significa que as plataformas DEX também apresentam deficiências. Agora imagine uma exchange que reúna o melhor do CEX e do DEX.

A exchange híbrida que surgiu dessa situação tem especialistas sugerindo que ela poderia ser uma tendência-chave em 2024 e além. A Pullix busca ser a principal protagonista nesse emergente espaço cripto.

O que torna a Pullix única?

Copy link to section

Para traders e investidores de criptomoedas, o modelo de infraestrutura híbrida oferecido pela Pullix significa uma coisa: acesso aos benefícios do uso de uma plataforma descentralizada e, ao mesmo tempo, alavancar a liquidez e a conveniência de uma plataforma centralizada.

Pullix não apenas combina esses recursos, mas também oferece acesso a um modelo exclusivo de divisão de receitas.

Ao negociar e fornecer liquidez aos criadores de mercado automatizados, os detentores do token nativo PLX ganham tanto com suas negociações quanto com uma parcela da receita diária da Pullix. Além disso, enquanto esta exchange apoiada pela comunidade é projetada para oferecer farming e staking de yield, também terá um lançador de DeFi e NFT.

Assim, com a Pullix as vantagens vão além da segurança e da liquidez. Também é possível aproveitar oportunidades de renda passiva em todo o mercado de NFT.

À medida que as exchanges híbridas ganham destaque no mercado, a abordagem da Pullix pode diferenciá-la das demais, fornecendo impulso para o crescimento pós-lançamento. A pré-venda oferece uma oportunidade para aqueles interessados entrarem cedo, com o token nativo PLX atualmente disponível a $0,08 na fase 6.

Para saber mais sobre esta exchange híbrida e seu token PLX, clique aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.