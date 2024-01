Estimativa do patrimônio líquido dos Winklevoss Twins à medida que as criptomoedas se recuperam

O recente aumento nos preços das criptomoedas levou a uma mudança no patrimônio líquido dos principais participantes do setor. Changpeng Zhao, popularmente conhecido como CZ, viu seu patrimônio líquido subir para mais de US$ 26 bilhões, segundo a Bloomberg. A Forbes avalia seu patrimônio líquido em US$ 15 bilhões, o que o torna um dos participantes mais ricos do setor.

Brian Armstrong, o fundador da Coinbase, também adicionou bilhões ao seu patrimônio líquido à medida que as ações da empresa dispararam. Bloomberg avalia seu patrimônio líquido em US$ 5,4 bilhões, enquanto a Forbes o avalia em US$ 5,8 bilhões. O preço das ações da Coinbase mais que dobrou nos últimos 12 meses, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 31 bilhões.

Quanto ganha Winklevoss Twins

Enquanto isso, os Winklevoss Twins também aumentaram seu patrimônio líquido nos últimos meses, apesar de enfrentarem desafios significativos. Tyler e Cameron Winklevoss atribuem a maior parte de seu patrimônio líquido à Gemini, a exchange cripto que eles formaram.

Gemini é hoje uma das maiores bolsas do mundo. Como outras bolsas, a Gemini passou por uma reviravolta em 2022, com a queda dos preços das criptomoedas e o colapso da FTX . Como resultado, Tyler e Cameron foram forçados a emprestar US$ 100 milhões à Gemini para mantê-la funcionando.

Eles também ficaram sob pressão quando a Genesis, uma empresa líder de propriedade do Digital Currency Group, faliu. Os gêmeos tinham investimentos na empresa, mas, segundo o New York Post, conseguiram sacar mais de US$ 280 milhões antes que ela entrasse em colapso.

Winklevoss Twins também passou por um desafio quando a SEC processou a Gemini, alegando que a bolsa oferecia títulos não registrados. A SEC também processou Genesis, Coinbase e Kraken por oferecerem esses títulos.

De acordo com a Forbes, Cameron e Tyler Winklevoss valem cada um US$ 1,4 bilhão. Além de serem proprietários da Gemini, os dois também possuem milhares de Bitcoins. Como resultado, eles se beneficiaram, pois o Bitcoin subiu de US$ 15.000 em dezembro de 2022 para mais de US$ 40.000.

A Gemini foi avaliada em mais de US$ 7,1 bilhões em uma arrecadação de fundos em 2021. Por ser uma empresa privada sem recursos financeiros disponíveis ao público, é difícil estabelecer sua verdadeira avaliação. Mas, a julgar pelo desempenho da Coinbase, podemos assumir que ela manteve sua avaliação acima de US$ 7 bilhões.

Investidores experientes

Os gêmeos Winklevoss cresceram e se tornaram investidores experientes. Eles geraram a maior parte de sua riqueza com o Facebook, que lhes rendeu US$ 65 milhões em dinheiro e ações. Em uma ação judicial, os dois argumentaram que o Facebook foi ideia deles e que Mark Zuckerberg o havia roubado deles.

Isso significa que eles transformaram esse financiamento em bilhões de dólares investindo em Bitcoin, Gemini e possivelmente em outras criptomoedas. Eles também possuem a Winklevoss Capital, uma empresa de capital de risco que investiu em diversas empresas como Angelist, Animoca Brands, August, Filecoin , Flexport, Messari, Stacks, Work & Co e Tezos, entre outras. Work & Co foi recentemente adquirida pela Accenture.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.