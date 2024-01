A inteligência artificial pode afetar cerca de 60% do emprego nos países de rendimento elevado, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

IA pode ajudar a aumentar a produtividade do trabalho

A boa notícia é que cerca de metade deles provavelmente verá um aumento na produtividade devido à integração da IA. De acordo com Kristalina Georgieva – chefe do FMI:

Estamos à beira de uma revolução tecnológica que poderá impulsionar a produtividade, impulsionar o crescimento global e aumentar os rendimentos em todo o mundo.

A sua perspectiva é semelhante à dos analistas da Goldman Sachs que recentemente disseram aos clientes numa nota de pesquisa que a inteligência artificial poderia ajudar a melhorar significativamente a produtividade do trabalho e aumentar o produto interno bruto em até 7,0%.

O que as previsões acima mencionadas sugerem essencialmente é que o foco na Gen AI deverá continuar nos próximos anos e os benefícios relacionados provavelmente se espalharão para muitos nomes, incluindo os projetos recentemente lançados como o Memeinator.

Vamos nos aprofundar no que é o Memeinator e no que ele pretende realizar.

Memeinator ajuda você a aproveitar o rápido crescimento em IA

Memeinator é principalmente uma plataforma baseada em blockchain, mas também faz uso ativo de inteligência artificial.

Os fundadores do projeto perceberam que fraudes e golpes representam obstáculos para a entrada de capital nas moedas meme. Portanto, eles criaram uma plataforma que utiliza inteligência artificial para escanear tokens mais fracos na internet e eliminá-los da existência.

Em resumo, o Memeinator declara seu objetivo final em um White Paper em seu site como a dominação total do espaço das moedas meme. A iniciativa é impulsionada por uma moeda nativa própria chamada “MMTR”, que pode ser considerada essencialmente como um meio de obter exposição ao rápido crescimento da inteligência artificial.

Observe que o MMTR está atualmente em pré-venda. Para saber mais sobre o Memeinator ou sua moeda meme nativa, visite o site neste link.

Memeinator (MMTR) já arrecadou milhões na pré-venda

O compromisso do Memeinator em eliminar as moedas meme fracas está atraindo interesse no MMTR. Isso é evidenciado pelo fato de que o token nativo arrecadou cerca de US$ 3,6 milhões em questão de meses.

Atualmente está custando US$ 0,0186 e deve atingir US$ 0,0197 na próxima fase de pré-venda, conforme o site.

Após a pré-venda, o MMTR será listado em exchanges de criptomoeda de forma muito semelhante a seus pares no passado, o que pode resultar na valorização do preço, à medida que se torna mais fácil para os potenciais investidores acessarem o Memeinator.

Vale a pena mencionar aqui que a Statista prevê que a inteligência artificial será um mercado de 2,0 trilhões de dólares até o final desta década. No momento da redação, a IA vale cerca de 200 bilhões de dólares apenas.

Esperamos que você possa se beneficiar desse crescimento dez vezes maior nos próximos seis a sete anos com uma posição no Memeinator. Detalhes do projeto e da moeda MMTR estão disponíveis aqui.

O MMTR se beneficiará à medida que o mercado de moedas meme continuar a crescer

Apesar dos golpes e fraudes mencionados acima, o mercado de moedas meme emergiu das cinzas para comandar uma avaliação de cerca de US$ 20 bilhões ao longo de dois a três anos.

À medida que o Memeinator cumpre sua promessa de limpar esse espaço de moedas mais fracas e dominá-lo, é concebível que o mercado de tokens meme também cresça muito rapidamente nos próximos anos – e você poderia aproveitar esse crescimento esperado se investisse em o MMTR hoje.

Por último, lembre-se de que o MMTR é, em sua essência, uma criptomoeda. Portanto, os ventos favoráveis mais amplos do mercado de criptografia também podem ajudar a aumentar seu preço. No topo dessa lista de ventos favoráveis está o ETF Spot Bitcoin que a Securities & Exchange Commission finalmente aprovou na semana passada.

A redução do Bitcoin pela metade e o retorno esperado do banco central dos EUA ao corte das taxas este ano estão entre outros ventos favoráveis à criptografia que podem ser uma bênção para o Memeinator. Clique aqui para saber como comprar MMTR em algumas etapas simples.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.