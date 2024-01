A Hashgraph Association e Swirlds Labs lançam o “Curso Construindo em Hedera”

Hedera (HBAR), a rede blockchain de prova de participação que impulsiona a inovação da Web3, deverá receber um grande impulso por meio de uma nova iniciativa que visa trazer mais desenvolvedores para a rede.

Na quarta-feira, a organização sem fins lucrativos The Hashgraph Association e Swirlds Labs, uma plataforma focada em acelerar o desenvolvimento e adoção de Hedera, anunciaram um curso educacional destinado a permitir que indivíduos e empresas aprendam sobre o blockchain público e como desenvolvê-lo.

O “Curso Construindo em Hedera” gratuito busca fornecer aos engenheiros, desenvolvedores e empresas de blockchain uma base para a inovação da Web3 em Hedera, disse o Swirlds Labs em uma postagem de blog publicada em 17 de janeiro.

Caminhos educacionais e oportunidades para desenvolver Hedera

Copy link to section

Em um comentário, Kamal Youssefi da Hashgraph Association disse que o “Curso Construindo em Hedera” oferecerá certificados NFT aos usuários que concluírem o programa. Dessa forma, as empresas podem mostrar as habilidades e qualificações de um membro da equipe. Youssefi acrescentou:

“A estrutura educacional recém-criada visa criar um processo eficiente e acessível pelo qual desenvolvedores novos e existentes possam aprimorar suas habilidades no uso de tecnologia específica da Web3.”

A Hashgraph Association e o Swirlds Labs planejam adicionar mais cursos e certificações ao programa, com o objetivo de fornecer uma compreensão abrangente e uma base de conhecimento para engenheiros e desenvolvedores que aprendem sobre o Hedera. Isto garantirá que aqueles que participam no programa recebam todas as competências e formação de que necessitam.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Leemon Baird, cofundador e co-CEO da Swirlds Labs, disse:

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“Uma comunidade forte tem uma grande necessidade de educação. Este novo curso Building on Hedera oferece caminhos educacionais e oportunidades que são necessários para aqueles que já fazem parte da comunidade hoje, e também incentiva outros a explorar o que Hedera tem a oferecer.”

O anúncio do curso ocorre um dia depois de Hedera anunciar que a Hitachi America, Ltd. havia aderido ao Conselho Hedera. A Hitachi trará sua experiência em soluções industriais para a Hedera, ajudando a criar provas de conceitos para cadeia de suprimentos ponta a ponta e soluções de sustentabilidade para o blockchain HBAR no próximo ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.