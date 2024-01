USD/IDR: Rupia indonésia se prepara para mais fraqueza

A taxa de câmbio USD/IDR atingiu o seu ponto mais alto desde 14 de dezembro, com o salto do índice do dólar americano (DXY) e após a decisão da taxa de dovish pelo banco central da Indonésia. O par subiu para uma máxima de 15.633, muito superior à mínima de dezembro de 15.358.

Aumento do Banco da Indonésia e DXY

Copy link to section

O par USD/IDR continuou a sua recuperação após o Banco da Indonésia ter proferido a sua primeira decisão sobre a taxa de juro. Nele, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em 6%, onde estão nos últimos meses.

O banco espera manter as taxas no nível actual durante algum tempo, enquanto a sua batalha contra a inflação continua. Os analistas do ING Bank esperam que o BoI reduza as taxas a partir do segundo semestre do ano para impulsionar a economia. A declaração acrescentou :

“Com o IDR ainda sob pressão e a inflação ligeiramente acima do ponto médio da meta de inflação do banco central, acreditamos que o Banco da Indonésia manterá as taxas em 6% durante o primeiro semestre do ano, mas provavelmente mudará para a acomodação assim que o Fed começar a cortar as taxas diretoras.”

No seu comunicado, o banco afirmou esperar que a economia indonésia se expanda entre 4,7% e 5,5% este ano. Espera também que a inflação se estabilize entre 1,5% e 3,5%, o que está dentro da sua meta.

Terminada a tarefa do Banco da Indonésia, o foco passa agora para a Reserva Federal, que realizará a sua primeira reunião no final deste mês. A maioria dos economistas espera que o banco deixe as taxas inalteradas entre 5,25% e 5,50% nesta reunião.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

O principal catalisador para o dólar será o gráfico de pontos e o tom dos funcionários. A força dos recentes números do emprego e da inflação significa que o Fed provavelmente manterá um tom agressivo nesta reunião. Isto explica porque é que os rendimentos das obrigações governamentais a 10 e 30 anos saltaram recentemente para mais de 4%.

Também explica porque é que o índice do dólar americano subiu acima dos 103 dólares nos últimos dias e porque é que as acções americanas caíram.

Análise técnica USD/IDR

Copy link to section

Gráfico USD/IDR por TradingView

O par USD/IDR também se recuperou, à medida que os investidores se concentram nas próximas eleições indonésias marcadas para fevereiro. Na maioria dos casos, as moedas dos mercados emergentes tendem a recuar antes de uma grande eleição.

Passando para o gráfico diário, vemos que o par USD/Rupia tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos dias. Esta recuperação aconteceu depois que o par formou um padrão de fundo duplo em 15.358. Na maioria dos casos, esse padrão costuma ser um sinal de reversão.

O par está agora se aproximando do decote deste padrão em 15.673. Uma quebra acima desse nível indicará mais vantagens, já que os compradores visam a alta do ano passado de 15.960. O cenário alternativo é onde o par não consegue romper acima desse nível e então retoma a tendência de baixa para 15.400.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.