Cardano (ADA) vs Solana (SOL): melhor criptografia para comprar em 2024?

Cardano (ADA) e Solana (SOL) são algumas das redes blockchain mais populares do setor. São entidades multibilionárias com um valor de mercado combinado de mais de US$ 61 bilhões. Neste caso, os dois são mais valiosos do que algumas empresas conhecidas como Ford, General Motors, Teladoc e Estee Lauder. Então, qual é a melhor compra entre SOL e ADA?

Por que Solana é uma compra melhor do que Cardano

Cardano e Solana são redes blockchain construídas para fazer a mesma coisa. Eles são usados por desenvolvedores para executar seus aplicativos descentralizados (dApps) em setores importantes como jogos, finanças descentralizadas (DeFi) e Tokens Não Fungíveis (NFT).

Neste caso, existem várias razões pelas quais Solana é, de longe, um investimento melhor do que Cardano. Primeiro, Cardano é frequentemente descrito como uma cadeia fantasma, ou seja, uma blockchain que não é apoiada por nenhuma aplicação significativa.

Uma análise mais detalhada do ecossistema de Cardano mostra que ele possui apenas alguns desenvolvedores. De acordo com DeFi Llama, Cardano tem 33 aplicativos DeFi em sua rede em comparação com os 123 de Solana. Como resultado, Cardano tem um TVL de US$ 347 milhões em comparação com US$ 1,4 bilhão de Solana.

TVL não é o único dado que você deve observar ao avaliar um ecossistema. Por exemplo, você deve verificar se alguém está usando esses DEXes e protocolos de empréstimo. Dados da CoinMarketCap mostram que o Minswap, o maior DEX de Solana, movimentou apenas US$ 2,9 milhões em transações nas últimas 24 horas.

Por outro lado, Orca e Raydium de Solana estão entre os dez primeiros em termos de volume de transações. Apenas plataformas como Uniswap, dYdX e Kine Protocol são maiores. E, há algum tempo, Solana movimentava mais volume de DEX do que Ethereum.

Outra razão pela qual Cardano é uma rede fantasma de US$ 18 bilhões é que ela possui stablecoins mínimas em seu ecossistema. Os dados mostram que possui apenas US$ 18 milhões em estábulos, enquanto Solana tem mais de US$ 1,8 bilhão.

Mas Cardano é revisado por pares, certo?

Voltando-nos para a indústria de Tokens Não Fungíveis (NFT), vemos que há pouca atividade acontecendo em Cardano. Dados do CryptoSlam mostram que as vendas totais de NFT em Solana são de mais de US$ 4,7 bilhões. Teve mais de 1,9 milhão de compradores e 1,49 milhão de vendedores. Cardano, por outro lado, movimentou vendas de US$ 631 milhões com 1,28 milhão e 668 mil compradores e vendedores, respectivamente.

Enquanto isso, Solana tem mais transações que Cardano. Dados da Cardanoscan mostram que a ADA teve mais de 83 milhões de transações, enquanto a Cardano tem mais de 262 milhões. Esses números, no entanto, podem enganar, o que explica em parte por que Cardano ainda é uma entidade de US$ 18 bilhões. Na maioria dos casos, os comerciantes retalhistas compram Cardano porque é fortemente promovido pelos corretores.

Outra razão pela qual Cardano tende a atrair a atenção é a afirmação de que é revisado por pares. Os desenvolvedores afirmam que existem mais de 100 artigos publicados na rede. Você pode encontrar alguns desses documentos aqui. Porém, na realidade, todos esses papéis não significam nada se a plataforma não conseguir atrair desenvolvedores.

Desempenho de Cardano x Solana

Gráfico de preços SOL vs ADA

A última razão pela qual Solana é uma criptografia melhor para comprar do que Cardano é seu desempenho histórico. Nos últimos cinco anos, o token Solana aumentou quase 200%, enquanto Cardano caiu mais de 50%. Alguns dos ganhos de Solana ocorreram em 2023, quando saltou de US$ 8 para mais de US$ 120.

A recuperação de Solana deveu-se ao forte crescimento do ecossistema e à popularidade de empresas como Bonk e Samodeycoin. Também atraiu mais desenvolvedores, incluindo nomes conhecidos como Helium e Hivemapper. Portanto, Solana provavelmente superará Cardano no futuro.

