Preços das ações da Glencore e da Vale estão em risco após alerta importante da BHP

Os preços das ações da Glencore (LON: GLEN) e da Vale (NYSE: VALE) podem estar em risco à medida que alguns de seus principais metais afundam. As ações da Vale já despencaram mais de 12,7% desde seu ponto mais alto em dezembro, enquanto em Londres. A Glencore caiu 13%. Esta tendência pode continuar à medida que os traders reagem a um grande alerta da BHP.

A baixa contábil de níquel da BHP

A maior notícia sobre mineração na quinta-feira foi um relatório de lucros da BHP, a maior mineradora da Austrália. Em seu comunicado, a empresa disse que poderia sofrer uma grande baixa contábil em seu segmento de níquel após a recente queda nos preços. O níquel, um metal usado na fabricação de baterias, caiu mais de 45% nos últimos 12 meses.

A BHP não está sozinha na redução do valor dos seus activos de níquel. Por exemplo, a First Quantum disse que iria suspender as suas operações de níquel e cobalto na Austrália. Outras empresas mineiras de níquel, como a Glencore e a Vale, poderiam ser forçadas a fazer o mesmo.

Os preços do níquel, do cobalto e do lítio caíram fortemente nos últimos meses, mesmo com a demanda por veículos elétricos permanecendo alta. A Tesla, o maior fabricante de automóveis do mundo, vendeu mais de 1,8 milhões de veículos em 2023. Globalmente, as vendas totais de VE subiram para mais de 12 milhões e a tendência continuará, embora a um ritmo mais lento.

Os preços também caíram porque estamos numa era de abundância, com países como a República Democrática do Congo (RDC), o Zimbabué, a Austrália, o Chile e a Indonésia a aumentar a produção. Nos EUA, a administração Biden está trabalhando para aumentar os metais para baterias.

Potenciais baixas contábeis da Vale e da Glencore

Portanto, há uma probabilidade de que a Glencore e a Vale também reduzam seus ativos de níquel e metais para baterias. Nesse caso, a Vale é a segunda maior mineradora de níquel do mundo, depois da russa Nornickel. A Glencore é a terceira maior, enquanto a Anglo American é a quarta.

Os metais de bateria são importantes para a Glencore, que busca fazer a transição do carvão. A empresa está fazendo isso adquirindo as operações de carvão da Teck Resources e depois combinando-as com seus ativos. Em seguida, formará uma empresa de capital aberto listada nos EUA.

Os negócios de metais e minerais da Glencore tiveram um EBITDA de US$ 3,8 bilhões no primeiro semestre de 2023, enquanto os produtos energéticos tiveram US$ 5,8 bilhões. Este desempenho ocorreu numa altura em que os seus negócios de níquel, cobalto e cobre enfrentavam dificuldades face à queda dos preços. O preço à vista do níquel na LME em junho do ano passado era de US$ 20.346, abaixo dos US$ 29.800 de dezembro.

Esses metais também são importantes para a Vale, a gigante brasileira. Embora a empresa ganhe a maior parte do seu dinheiro no negócio do minério de ferro, ela fez uma grande aposta nos metais de transição energética. A sua receita em ferro aumentou para 34 mil milhões de dólares em 2022, enquanto os metais energéticos subiram para 8,3 mil milhões de dólares.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.