Os ETFs de Bitcoin provocam o frenesi dos investidores, mas será que o impulso será sustentado?

O recente lançamento de um novo lote de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin nos EUA atraiu atenção substancial dos investidores, marcando um momento significativo no mercado de criptomoedas.

Apenas nos primeiros três dias de negociação, os investidores injetaram notáveis US$ 1,9 bilhão em nove novos ETFs que acompanham o preço à vista do bitcoin.

Esta entrada robusta supera o desempenho inicial de ETFs de referência anteriores, estabelecendo uma trajetória promissora, mas incerta, para estes novos instrumentos financeiros.

Histórico e sucesso de lançamento

Os ETFs Bitcoin representam um desenvolvimento fundamental na integração da criptomoeda nos principais mercados financeiros. Sua aprovação e lançamento são aguardados há muito tempo por investidores que buscam exposição ao bitcoin sem as complexidades da propriedade direta de criptomoedas.

O sucesso dos novos ETFs supera o ETF ProShares Bitcoin Strategy, que atraiu um recorde de US$ 1,2 bilhão nos primeiros três dias de 2021, e até mesmo o ETF SPDR Gold Shares, que atraiu US$ 1,13 bilhão após seu lançamento em 2004.

Esta forte resposta inicial indica um apetite significativo entre os investidores por produtos relacionados com o bitcoin, sinalizando confiança no futuro da criptomoeda.

Resposta do mercado e desempenho do Bitcoin

Apesar da resposta entusiástica do mercado a estes ETFs, o preço do bitcoin caiu mais de 8% desde o seu lançamento em 11 de janeiro. Esta queda segue-se a uma recuperação alimentada pela antecipação da aprovação dos ETFs pela SEC.

A reação do mercado reflete a volatilidade inerente do bitcoin e o otimismo cauteloso em torno destes novos veículos de investimento. A sustentabilidade dos fluxos permanece incerta, à medida que os participantes do mercado avaliam se o interesse nestes ETFs persistirá em meio às notórias oscilações de preços da criptomoeda.

Andrey Stoychev, da Prime Brokerage, Nexo, diz:

Na frente macro, o apelo do Bitcoin será posto à prova quando a Fed se orientar para reduzir as taxas de juro, abrindo assim as portas a um financiamento mais acessível e, por extensão, a um apetite por activos de risco, como acções e activos digitais. Historicamente, o Bitcoin disparou com notícias favoráveis do Fed, que por sua vez sempre atraiu atividade de investidores institucionais e de varejo.

Estruturas de taxas e cenário competitivo

A estrutura de taxas é um fator crítico na atratividade destes novos ETFs. Com taxas que variam de 0,19% a 0,39%, eles oferecem uma opção mais econômica em comparação com produtos existentes como o Grayscale Bitcoin Trust, que cobra uma taxa de 1,5%.

A BlackRock e a Fidelity, atraindo fluxos significativos, implementaram estratégias de taxas competitivas para capturar participação de mercado. Este preço agressivo, combinado com o forte reconhecimento da marca, posicionou-os favoravelmente em relação aos concorrentes no crescente mercado de ETFs de bitcoin.

O analista de criptografia e consultor de Blockchain Anuj Chaudhary diz:

A adoção de criptomoedas pelas instituições gerou um debate bilateral. Alguns argumentam que a adoção institucional é crucial para legitimar as criptomoedas e aumentar a sua popularidade. Ironicamente, os maximalistas do Bitcoin afirmam que os ETFs do Bitcoin representam problemas para o próprio Bitcoin, para a descentralização e para a luta contra o controle institucional. Os fundos Bitcoin negociados em bolsa tornaram-se agora uma realidade e os maiores investidores de Wall Street aderiram oficialmente ao espaço dos ativos digitais. Somente no primeiro dia, esses ETFs testemunharam mais de US$ 6 bilhões em volume de negócios, com o ETF da Greyscale quase quebrando o recorde de mais negociado em sua estreia. Alguns dias depois, o ETF Bitcoin da Greyscale viu uma saída de fundos. Isto mostra a procura entre os investidores de retalho em mercados regulamentados que procuram reserva de valor e protecção contra a inflação, e não é para aqueles que procuram “riqueza rápida”.

Perspectivas futuras e adoção institucional

O futuro destes ETFs bitcoin depende da sua capacidade de atrair interesse sustentado tanto de investidores retalhistas como institucionais. Embora o seu sucesso inicial seja notável, o desafio reside em garantir fluxos de entrada a longo prazo e aceitação como um elemento básico em carteiras de investimento diversificadas.

A adoção institucional, em particular, será um marco significativo, potencialmente proporcionando estabilidade e maturidade ao mercado. Os próximos seis meses serão cruciais para determinar como estes ETFs se enquadram em estratégias de investimento mais amplas e se podem superar os obstáculos da volatilidade e do escrutínio regulatório do bitcoin.

Stoichev acrescenta

Reduzir pela metade, também conhecido como a próxima grande coisa na mente de todos, agora que a aprovação do ETF à vista foi feita e descartada. Se a demanda por exposição ao Bitcoin por meio de ETFs continuar, são as leis básicas de oferta e demanda que entram em jogo. Isto é especialmente notável após a redução de 50% no fornecimento de BTC recém-extraídos resultante da redução pela metade do Bitcoin. Estes fatores garantiriam um interesse sustentado no Bitcoin, levando a um fluxo contínuo de capital para os ETFs recentemente introduzidos.



O lançamento dos novos ETFs de bitcoin dos EUA marca um momento decisivo na jornada da criptomoeda em direção à aceitação popular. Seu sucesso inicial reflete um crescente apetite dos investidores pela exposição ao bitcoin por meio de veículos de investimento tradicionais.

No entanto, o caminho a seguir está repleto de incertezas relacionadas com a aceitação do mercado, desafios regulamentares e a volatilidade inerente do bitcoin. À medida que estes ETF navegam no complexo cenário financeiro, o seu desempenho não só moldará o sentimento dos investidores, mas também redefinirá potencialmente o papel das criptomoedas no mundo mais amplo dos investimentos.

Para concluir, Chaudhary diz:

Curiosamente, a BlackRock começou a carregar suas sacolas BTC. As tendências a serem focadas no futuro próximo são as participações em Bitcoin da BlockRock, o próximo halving do Bitcoin e a regulamentação global de criptografia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.