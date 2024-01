A propriedade global de criptografia aumentou 34%, para 580 milhões: relatório da Crypto.com

A criptomoeda continua a ter uma adoção crescente à medida que mais pessoas adicionam a classe de ativos às suas participações. Em 2023, o número de proprietários de criptomoedas aumentou cerca de 34%, saltando de 432 milhões para 580 milhões no final do ano.

Pesquisadores e analistas da plataforma de troca de criptomoedas Crypto.com compartilharam detalhes desse crescimento em um relatório publicado em 19 de janeiro de 2024.

Global crypto ownership numbers increased to 580 million. Source: Crypto.com

Como Invezz destacou em maio do ano passado, a Ásia foi uma das regiões que registrou maiores níveis de adoção de criptografia. A África e a América Latina também registaram taxas de crescimento significativas nos últimos anos.

Proprietários de BTC aumentam para 296 milhões

Copy link to section

De acordo com a Crypto.com, o número de detentores de Bitcoin aumentou 33% – de 222 milhões no início do ano para 296 milhões em dezembro.

A principal criptomoeda, cujo preço aumentou significativamente ao longo do ano, é responsável por mais da metade de todos os detentores de criptomoedas. Na verdade, os detentores de BTC no final de 2023 representavam 51% dos números globais de propriedade de criptografia, mostrou o relatório da Crypto.com.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Enquanto isso, o total de proprietários globais de Ethereum era de aproximadamente 124 milhões, representando um aumento de 39% nos 12 meses até o final de dezembro de 2023.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Os proprietários de ETH eram de cerca de 89 milhões em janeiro daquele ano e o aumento empurrou os detentores globais da segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado para 21% dos números globais de propriedade de criptografia. Cerca de 40,9% dos proprietários de BTC também detinham ETH no momento da pesquisa.

“Conforme mencionado, a adoção do BTC e do ETH teve um aumento proeminente no quarto trimestre de 2023, à medida que crescia o entusiasmo com os desenvolvimentos no espaço de ETFs Bitcoin e Ether. Durante o período, os preços do BTC e do ETH experimentaram um aumento significativo, atingindo brevemente os níveis de US$ 44.000 e US$ 2.400, respectivamente. Ao mesmo tempo, o BRC-20 e as inscrições ganharam popularidade significativa, o que também atraiu uma gama diversificada de investidores e entusiastas”, observou Crypto.com no relatório.

Os desenvolvimentos que também contribuíram para o aumento da propriedade global de criptografia incluíram a atualização do Ethereum em Xangai. As taxas de crescimento mensais para abril e maio de 2023 foram de 5,1% e 6,7%, respetivamente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.