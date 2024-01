Sony cancela planos de fusão de US$ 10 bilhões com Zee na Índia, batalha legal se aproxima

O grupo Sony do Japão tomou a decisão de abandonar seus planos de uma fusão de US$ 10 bilhões com a indiana Zee Entertainment (ZEE.NS), preparando o terreno para um confronto legal entre as duas empresas devido ao fracasso em finalizar um acordo que estava prestes a ser remodelado. O panorama da mídia na Índia.

O colapso desta ambiciosa fusão, que visa criar uma potência mediática no mercado ávido de conteúdos da Índia, injectou um novo nível de incerteza na emissora televisiva Zee, especialmente à medida que a concorrência na indústria continua a intensificar-se.

A Disney (DIS.N) aproveitou a oportunidade e procura agora activamente fundir os seus negócios indianos com os activos mediáticos da Reliance (RELI.NS), do bilionário Mukesh Ambani, com o objectivo de formar um dos maiores impérios de entretenimento da Índia.

A Sony, em comunicado oficial, citou “condições de fechamento” não atendidas como a razão por trás do fim da fusão, apesar de suas “discussões de boa fé” com Zee. As empresas não conseguiram chegar a um acordo sobre a prorrogação do prazo, que estava previsto para 21 de janeiro.

https://twitter.com/YatinMota/status/1749319730887045265

O que a Sony disse

Expressando a sua decepção, a Sony declarou: “Depois de mais de dois anos de negociações, estamos extremamente decepcionados… Continuamos comprometidos em aumentar a nossa presença neste mercado vibrante e em rápido crescimento.”

Comentário do Zé

Em resposta, Zee informou às bolsas de valores indianas que a Sony está pedindo US$ 90 milhões em taxas de rescisão por supostas violações do acordo de fusão e está invocando arbitragem para medidas provisórias de emergência. Zee nega veementemente todas as reivindicações feitas pela Sony e pretende tomar as medidas legais cabíveis.

Embora nem a Sony nem a Zee tenham fornecido detalhes específicos sobre as condições não cumpridas, a fusão enfrentou um obstáculo crítico na determinação de quem lideraria a empresa combinada. Zee propôs o CEO Punit Goenka como líder, mas a Sony levantou preocupações depois que Goenka se tornou objeto de uma investigação pelo regulador de mercado da Índia.

No entanto, Zee esclareceu na segunda-feira que Goenka concordou em renunciar no interesse da fusão.

No ano passado, o Securities and Exchange Board da Índia proibiu Goenka de ocupar cargos de administração em qualquer empresa cotada, alegando o seu envolvimento no desvio de fundos de Zee para outras entidades cotadas dentro do grupo.

Goenka negou as acusações e um tribunal indiano levantou a proibição em outubro, com a estipulação de que cooperaria com quaisquer investigações regulatórias.

Goenka, que estava participando da inauguração de um templo de Lord Ram na cidade indiana de Ayodhya, interpretou o colapso do acordo com a Sony como “um sinal do Senhor” e expressou seu compromisso em fortalecer sua empresa para o benefício das partes interessadas.

Queda nas receitas de Zee

Zee enfrenta atualmente desafios com o declínio das receitas publicitárias e reservas de caixa reduzidas, que caíram para 2,48 mil milhões de rúpias nos seis meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com 5,88 mil milhões de rúpias um ano antes.

Apesar de incorrer em “custos únicos e recorrentes” na preparação para o acordo com a Sony, a Zee mudará agora o seu foco para a avaliação de oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico.

Com um portfólio diversificado de canais que abrangem notícias e entretenimento em hindi e outros idiomas, Zee é um nome conhecido na Índia há anos. Foi fundada em 1992 por Subhash Chandra, pai de Goenka, muitas vezes referido como o “Pai da Televisão Indiana”.

O fracasso da fusão Zee-Sony é visto como uma decepção para os acionistas, uma vez que tinha o potencial de alterar significativamente a dinâmica da indústria, de acordo com Hetal Dalal, Presidente e Diretor de Operações da Institutional Investor Advisory Services.

A Sony não prevê nenhum impacto material nas suas estimativas de final de ano para março, uma vez que a fusão não foi considerada nas suas perspectivas.

As ações da Zee caíram aproximadamente 8% desde que a fusão foi anunciada inicialmente em setembro de 2021.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.