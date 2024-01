O que está acontecendo com o rublo russo (USD/RUB)?

A taxa de câmbio USD/RUB deslocou-se lateralmente nos últimos dias, à medida que os investidores se concentram nas próximas ações da Reserva Federal e no setor energético. O par permaneceu em 88, abaixo da alta do ano passado de 102,53.

PIB dos EUA e preços do petróleo bruto

Copy link to section

O par USD/Rublo Russo reagiu moderadamente aos últimos dados do PIB dos EUA . De acordo com a agência de estatísticas, a economia americana teve um desempenho bastante bom no quarto trimestre, ao bater as estimativas dos economistas. O relatório mostrou que a economia cresceu 3,3% no quarto trimestre, acima dos 2,0% esperados.

O relatório tem implicações importantes para o dólar americano e para o mercado mundial. Por um lado, significa que a economia está numa situação tão boa que a Reserva Federal não tem incentivos para começar a cortar as taxas de juro tão cedo.

Dados recentes confirmaram que a economia ainda está bem. A taxa de desemprego manteve-se em 3,7%, enquanto o crescimento salarial se situou em 4%. Isto significa que os salários, pelo menos oficialmente, estão a crescer a um ritmo mais rápido do que a inflação, o que é ideal.

Dados adicionais da S&P Global revelaram que os PMI da indústria e dos serviços permaneceram acima de 50 em Janeiro. O número da indústria tem estado abaixo de 50 nos últimos meses, o que significa que houve progresso em janeiro.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Portanto, com a inflação acima de 2%, existe a probabilidade de a Reserva Federal adiar o corte da taxa de juro. A maioria dos analistas vê o início do corte das taxas em junho, o que é positivo para o dólar americano.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

O par USD/RUB também reagiu ao desempenho no setor energético à medida que a crise do Mar Vermelho aumenta. Os dados mais recentes mostram que o preço do Brent e do West Texas Intermediate (WTI) não subiu, mas permaneceu estável.

Isto é notável porque a Rússia ganha a maior parte do seu dinheiro vendendo petróleo. Continuou a fazer isso mesmo depois de os países ocidentais terem imposto um limite de preços através da venda de vastos recursos petrolíferos à China, à Índia e a outros países asiáticos.

O desafio para a Rússia é que os preços de outras matérias-primas que vende caíram. Preço do gás natural caiu mais de 80% desde seu ponto mais alto em 2022, enquanto o trigo, o milho e outros metais despencaram.

Análise técnica USD/RUB

Copy link to section

Gráfico USD/RUB por TradingView

A taxa de câmbio USD/RUB atingiu o pico de 102,53 em 2023, com a queda da liquidação do rublo. Em seguida, começou a recuar e formou um padrão de fundo duplo em 86,98. Não conseguiu descer abaixo deste nível várias vezes desde Novembro do ano passado, apesar das acções da Fed e do banco central russo.

O par permanece abaixo das médias móveis de Arnaud Legoux (ALMA) de 50 e 25 dias. Portanto, a perspectiva para o par é atualmente neutra, com tendência de baixa. Mais força do rublo será confirmada se cair abaixo do suporte em 86,98.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.