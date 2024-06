4 ações mais ativas no Dow Jones depois que o Fed dos EUA manteve as taxas de juros inalteradas

A Reserva Federal dos EUA manteve a sua taxa de referência overnight inalterada, mas manteve vivas as esperanças de cortes nas taxas nos próximos meses em 1 de Maio (ler mais). Aqui estão as três ações mais ativas no Dow Jones desde o anúncio do banco central.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Chevron Corp (NYSE: CVX)

Copy link to section

A Chevron tem sido uma ação ativa da Dow Jones desde o anúncio do Fed porque a gigante da energia depende do financiamento da dívida para despesas de capital.

Além disso, paga um rendimento de dividendos saudável de pouco mais de 4,0% no momento da escrita, o que se tornará ainda mais atraente para os investidores quando o banco central dos EUA começar a cortar as taxas de juro.

Taxas mais baixas também tendem a estimular a actividade económica que normalmente proporciona um impulso à procura de petróleo e, por extensão, às receitas de um gigante energético como a Chevron.

O volume de negociação de $ CVX está em 8,427 milhões no momento da escrita.

Apple Inc (NASDAQ: AAPL)

Copy link to section

A Apple está sendo negociada ativamente desde a decisão sobre a taxa do Fed neste mês, uma vez que é um gigante da tecnologia que investe de forma bastante agressiva em busca de crescimento.

E o custo de pedir dinheiro emprestado para fazer esses investimentos diminuirá significativamente quando as taxas de juro começarem a descer.

A $AAPL, no entanto, esteve em foco recentemente também porque divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre em 2 de maio (saiba mais).

O volume de negócios da Apple Inc é de 76,481 milhões no momento da escrita e as ações subiram cerca de 7,0% desde o início deste mês.

Walt Disney Co (NYSE: DIS)

Copy link to section

A Disney tem estado entre as ações mais ativas no Dow Jones depois que o Fed dos EUA manteve as taxas de juros inalteradas na semana passada.

Isto deve-se em parte ao facto de os gastos acelerados dos consumidores normalmente seguirem cortes nas taxas, o que poderia ser um benefício para o conglomerado dos meios de comunicação social e do entretenimento.

$DIS está programado para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre em 7 de maio. O consenso é que ela ganhará US$ 1,11 por ação, contra 93 centavos por ação no ano passado.

Antes do relatório de lucros, as ações da Disney encerraram hoje com volume negociado de 16,198 milhões. Está perto de 30% em relação ao mínimo registrado no ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.