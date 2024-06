SEC emite aviso de poços para Robinhood Crypto

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) emitiu um Aviso de Wells contra Robinhood, visando o negócio de criptografia da empresa de capital aberto.

As notícias regulatórias fizeram com que o preço das ações da Robinhood caísse cerca de 2,2% nas negociações pré-mercado. O preço das ações da Robinhood estava em US$ 17,95 às 9h20 ET de segunda-feira.

Aviso da SEC para Robinhood Crypto

De acordo com o Wells Notice, a SEC alega violações das Seções 15(a) e 17A do Securities Exchange Act de 1934 contra Robinhood Crypto.

Especificamente, a SEC está indicando seu próximo passo de tomar uma ação coerciva contra Robinhood Crypto LLC, com intimações investigativas enviadas em torno das listagens de criptografia da plataforma, custódia, entre outras operações.

A “determinação preliminar” da equipe da SEC é que a agência pode prosseguir com uma ação de execução movida contra a empresa.

Em resposta publicada em 6 de maio, Robinhood disse estar decepcionado” com as ações da SEC, apesar das tentativas de registro da empresa.

“Depois de anos de tentativas de boa fé de trabalhar com a SEC para obter clareza regulatória, incluindo nossa conhecida tentativa de ‘entrar e registrar-se’, estamos desapontados com o fato de a agência ter decidido emitir um Aviso de Poços relacionado ao nosso negócio de criptografia nos EUA”, Dan Gallagher, Diretor Jurídico, de Conformidade e Assuntos Corporativos da Robinhood Markets, Inc., disse em uma resposta compartilhada por meio de uma postagem no blog.

Gallagher acrescentou: “Acreditamos firmemente que os ativos listados em nossa plataforma não são títulos e esperamos interagir com a SEC para deixar claro o quão fraco seria qualquer caso contra Robinhood Crypto, tanto nos fatos quanto na lei.”

Robinhood Crypto retirou uma série de tokens em meio à repressão da SEC no espaço criptográfico.

A plataforma também arquivou produtos como empréstimos e apostas criptografadas em meio às alegações do regulador de valores mobiliários dos EUA que designou vários tokens como títulos em ações judiciais movidas contra Coinbase, Binance e outras plataformas criptográficas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.