Você deveria comprar a Howmet Aerospace nos níveis atuais?

(NYSE: HWM) revelou recentemente números de desempenho estelares para o primeiro trimestre de 2024. O relatório de lucros da empresa para o primeiro trimestre de 2024, divulgado em 2 de maio de 2024, superou as expectativas do mercado em todas as principais métricas, impulsionando suas ações para novos patamares. máximos do tempo.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Com uma receita robusta de US$ 1,82 bilhão, representando um notável aumento de 14% ano após ano, a empresa relatou lucro por ação (EPS) de US$ 0,57, superando as estimativas em US$ 0,05.

O aumento nas receitas foi impulsionado principalmente por um desempenho dinâmico no setor aeroespacial comercial, que testemunhou um crescimento notável de 23%.

Notavelmente, o lucro líquido da empresa disparou para US$ 243 milhões no primeiro trimestre de 2024, em comparação com US$ 148 milhões no período correspondente do ano anterior. A margem de lucro operacional também registou um aumento notável, atingindo 20,2%.

No contexto destes resultados financeiros estelares, Howmet revisou em alta a sua orientação para o ano inteiro de 2024, reflectindo uma perspectiva optimista para as perspectivas de crescimento futuro.

Apesar dos desafios associados ao programa Boeing 737 MAX, incluindo taxas de produção mais lentas, a empresa permanece resiliente e antecipa um impulso sustentado nos seus diversificados mercados finais.

Agora, vamos nos aprofundar nos gráficos para obter insights mais profundos sobre o desempenho das ações da Howmet Aerospace e avaliar sua trajetória potencial após esses resultados de lucros impressionantes.

A tendência de alta de longo prazo permanece intacta

Copy link to section

As ações da Howmet apresentam tendência de alta de longo prazo desde a recuperação da crise pós-COVID. Depois de cair para níveis abaixo de US$ 10 durante a queda do mercado no início de 2020, a ação disparou para seu nível atual de US$ 80 quase sem parar.

Permaneceu dentro do intervalo durante algum período entre maio de 2021 e outubro de 2022, mas logo rompeu e marchou para cima. Desde outubro de 2023, tem visto um forte impulso ascendente que o levou de níveis abaixo de US$ 45 para atualmente perto de US$ 80.

Gráfico HWM por TradingView

Como o movimento foi acentuado e repentino, o principal suporte de Howmet nos gráficos de longo prazo está perto de US$ 48. Contanto que não caia abaixo desse nível ou quebre a linha de tendência de alta de longo prazo, os investidores podem continuar mantendo as ações.

Os níveis de disparidade a curto prazo deverão manter-se

Copy link to section

No gráfico horário de curto prazo, a ação parece extremamente forte neste momento. Todos os indicadores de dinâmica estão atualmente na zona positiva forte. Neste momento, não é aconselhável vender a descoberto as ações.

Gráfico HWM por TradingView

Os traders que desejam realizar uma negociação longa podem considerar a abertura de uma posição no nível atual com uma meta de lucro próxima de US$ 88. No entanto, o stop loss imediato para esta negociação é de US$ 73,8 e se a ação cair abaixo do gap de abertura feito na sexta-feira, eles devem vender suas posições, porque então ela pode cair rapidamente para níveis próximos a US$ 65.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.