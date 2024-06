A Walt Disney Company relatou alguns números muito decepcionantes em seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 hoje, 7 de maio, em comparação com os trimestres anteriores.

Os resultados financeiros

Entre outros resultados, a empresa reportou US$ 657 milhões no rendimento (antes do imposto sobre o rendimento), uma diminuição de 69% em termos homólogos (YOY).

As receitas do trimestre foram de US$ 22 bilhões, uma redução ano a ano em relação ao segundo trimestre anterior, mas uma queda trimestral de 1%.

O lucro por ação no segundo trimestre foi de insignificantes US$ 0,01, em comparação com os US$ 1,04 por ação do trimestre anterior no primeiro trimestre, uma diminuição significativa.

De acordo com a Disney, este lucro por ação decepcionante, uma perda de US$ 0,01 no trimestre atual em comparação com o lucro de US$ 0,69 no trimestre do ano anterior, diminuiu devido a “uma perda nominal devido a perdas de ágio no trimestre, parcialmente compensada por maior lucro operacional em Entretenimento e Experiências.

Como boas notícias, os números do rendimento operacional total do segmento no trimestre foram de 3,8 mil milhões de dólares, um aumento de 17 % em termos homólogos.

Enquanto isso, o fluxo de caixa livre da Disney para o segundo trimestre também aumentou 21%, de US$ 1,98 bilhão em 2023 para US$ 2,4 bilhões em relação ao ano anterior.

Resultados anteriores

Os lucros do primeiro trimestre de 2024 da Disney mostraram resultados amplamente positivos, incluindo:

Lucro antes do imposto de renda de US$ 2,8 bilhões, um aumento significativo de 62%

US$ 23,5 bilhões em receitas, essencialmente estáveis em relação ao ano anterior

EPS de US$ 1,22 por ação, acima dos US$ 0,99 no primeiro trimestre de 2023

Lucro operacional total do segmento de US$ 3,8 bilhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior

Em comparação com os ganhos do primeiro trimestre de 2024, a Disney teve hoje um conjunto de resultados nada encantador.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.