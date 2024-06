Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A fraqueza da Target Corp (NYSE: TGT) desde o final de março é uma oportunidade de comprar um nome de qualidade com desconto, de acordo com analistas do Citi.

O estoque alvo tem alta para US$ 180

A empresa de investimento elevou sua classificação do gigante do varejo esta manhã para “comprar”. Suas ações, os analistas estão convencidos, podem subir para US$ 180 ou 13% a partir daqui.

O Citi tornou-se otimista em relação às ações da Target hoje, já que seus especialistas agora a veem em um caminho estável após um ou dois anos de turbulência.

Acreditamos que o $TGT emergiu como um dos vencedores no cenário do varejo, com uma oportunidade de melhorar a margem EBIT nos próximos anos (particularmente no EF24).

As ações-alvo perderam cerca de 10% em pouco mais de um mês, mas atualmente ainda estão em alta de mais de 15% em relação ao início de 2024.

Por que outro motivo ele está otimista em relação ao $TGT?

O Citi recomenda possuir ações da Target, pois seus níveis de estoque agora são bem gerenciados.

Comparações de vendas favoráveis também podem ser um benefício para o avanço do preço de suas ações, disseram seus analistas aos clientes em nota de pesquisa na terça-feira.

A $TGT está programada para divulgar seus resultados financeiros do primeiro trimestre ainda este mês. O consenso é que ela ganhará US$ 2,02 por ação, contra US$ 2,05 por ação há um ano.

Observe que a Target Corp paga atualmente um rendimento de dividendos de 2,75%, o que constitui outro bom motivo para tê-lo em sua carteira de investimentos.

