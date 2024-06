BP relata queda de 40% nos lucros do primeiro trimestre, ficando atrás de seus pares do setor em meio aos baixos preços de energia

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A BP reportou uma queda significativa de 40% nos seus lucros do primeiro trimestre, com os lucros a caírem para 2,7 mil milhões de dólares, apresentando um desempenho inferior às expectativas dos analistas devido aos preços mais baixos da energia e aos reveses operacionais, incluindo a paragem de uma refinaria nos EUA.

Ficando para trás em meio aos desafios do setor

Os últimos resultados financeiros da BP marcam-na como a última das principais gigantes petrolíferas ocidentais a divulgar os seus lucros do primeiro trimestre.

Em contraste, a Shell registou um lucro líquido robusto de 7,7 mil milhões de dólares na semana passada, beneficiando de interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho e na refinação russa que impulsionaram as actividades de comércio de petróleo.

Entretanto, outras congéneres da indústria, como a Exxon Mobil, a Chevron e a TotalEnergies, registaram descidas nos seus lucros, em grande parte devido a uma queda acentuada nos preços do gás natural, reflectindo uma volatilidade mais ampla do mercado.

Estabilidade de dividendos em meio a dificuldades financeiras

Apesar da recessão, a gigante petrolífera com sede em Londres manteve o seu dividendo em 7,27 cêntimos por ação e continuou o seu programa de recompra de ações em 1,75 mil milhões de dólares durante os próximos três meses.

No entanto, o lucro da empresa ficou 5% abaixo das previsões dos analistas, complicando os esforços do CEO Murray Auchincloss para estabilizar a empresa após a demissão abrupta do seu antecessor, Bernard Looney, em Setembro.

Mudanças estratégicas e medidas de redução de custos

Auchincloss, que anteriormente atuou como chefe de finanças de Looney, prometeu simplificar as operações da BP e reduzir custos em meio ao crescente ceticismo dos investidores sobre a estratégia da empresa de mudar o foco do petróleo e gás tradicionais para a expansão do seu negócio de baixo carbono.

Como parte desta estratégia, a BP estabeleceu uma meta para alcançar poupanças de custos de caixa de pelo menos 2 mil milhões de dólares até ao final de 2026 em relação aos níveis de 2023.

Saúde financeira e reação do mercado

O fluxo de caixa da BP diminuiu 34%, para US$ 5 bilhões, após reabastecer os estoques de diesel e gasolina antes da temporada de verão.

Além disso, a dívida da empresa aumentou para 53 mil milhões de dólares e o seu rácio dívida/capitalização de mercado aumentou para 22%, face a 19,7% no trimestre anterior.

Após o anúncio, as ações da BP caíram 0,2% às 08h52 GMT, apresentando um desempenho inferior em comparação com um ganho de 1,5% do índice energético europeu.

À medida que a BP atravessa estes tempos desafiantes, a indústria observará de perto o desenrolar das suas novas estratégias e medidas de redução de custos para recuperar o equilíbrio e a confiança dos investidores num mercado cada vez mais competitivo e volátil.

