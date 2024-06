Grupo UBS registra receita robusta no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 de US$ 2,7 bilhões

O UBS Group AG, o banco multinacional suíço de investimento e empresa de serviços financeiros, divulgou seu relatório de lucros trimestrais para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 em 7 de maio de 2024.

A empresa relatou um lucro líquido de US$ 1,8 bilhão e um PBT subjacente de US$ 2,6 bilhões, com crescimento de 15% no primeiro trimestre nas receitas subjacentes e uma redução trimestral de 5% nas despesas operacionais subjacentes, resultando em alavancagem operacional positiva significativa. O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US$ 1.755 milhões.

As receitas totais do UBS atingiram US$ 2,7 bilhões e as receitas totais subjacentes foram de US$ 12 bilhões. As despesas operacionais do grupo diminuíram 11% neste trimestre, para US$ 10.257 milhões, ou 5% no primeiro trimestre em uma base subjacente, para US$ 9.236 milhões.

O CEO do Grupo UBS, Sergio P. Ermotti diz:

“Há pouco mais de um ano, fomos convidados a desempenhar um papel crítico na estabilização dos sistemas financeiros suíço e global através da aquisição do Credit Suisse e estamos a cumprir os nossos compromissos. Este trimestre marca o retorno aos lucros líquidos reportados e um maior acréscimo de capital – uma prova da força dos nossos negócios e franquias de clientes e da nossa capacidade de entregar um progresso significativo nos nossos planos de integração, ao mesmo tempo que otimizamos ativamente os nossos recursos financeiros.”

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.