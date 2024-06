O CEO da SoFi Technologies está comprando mais ações em níveis deprimidos: você também deveria?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) foi um dos IPOs mais populares e esperados de 2020. Depois de fazer uma estreia acima de US$ 10, as ações rapidamente dispararam para níveis acima de US$ 25. No entanto, desde então sua jornada tem sido turbulenta.

No final de 2022, as ações caíram para níveis abaixo de US$ 5 e, desde então, tem sido difícil ultrapassar os US$ 10. Mas, durante todo esse tempo, os insiders, especialmente o CEO Anthony Noto, acumularam ações nesses níveis deprimidos. Pessoas internas que compram ações de suas próprias empresas geralmente são boas notícias para os investidores, pois mostram que aqueles que dirigem a empresa têm convicção de que ela terá um bom desempenho no futuro.

Em um documento regulatório de 3 de maio, Noto revelou que havia comprado 28.775 ações adicionais da Sofi por um preço médio de US$ 6,90, elevando sua participação total na empresa para 8.033.369 ações.

Mas deveria a compra do CEO da empresa ser uma das principais razões para investidores e traders comprarem as ações? Além dos fundamentos e macros da empresa, os gráficos também revelam uma infinidade de informações sobre a direção de uma ação. Então, vamos dar uma olhada no gráfico da SoFi para decifrar sua trajetória futura.

O movimento descendente: levou a uma faixa ininterrupta.

O gráfico de longo prazo da SoFi mostra como as ações lutaram para ultrapassar os US$ 25 após seu IPO e depois sofreram uma tendência de baixa massiva e rápida. Desde que a tendência de baixa terminou, as ações têm sido negociadas na faixa de US$ 4,5 a US$ 10 há mais de dois anos.

Gráfico SOFI por TradingView

A faixa tornou-se ainda mais estreita desde meados de 2023, quando a ação oscilou entre US$ 6,4 e US$ 10. Para investidores e acionistas de longo prazo que compraram ações na faixa de US$ 4,5 a US$ 10, há sempre uma chance de que as ações possam se recuperar se forem negociadas acima de US$ 4,5.

Os investidores que desejam comprar as ações devem evitar essa decisão, a menos que ela ultrapasse os US$ 10 de forma convincente e feche acima disso por uma semana.

O suporte de curto prazo em US$ 6,4

As ações da SoFi caíram mais de 25% no acumulado do ano e os indicadores de tendência mostram que atualmente podem estar no território de “sobrevenda”. Portanto, os traders que desejam operar comprados nas ações podem fazer uma negociação de baixo risco aqui, comprando a descoberto no nível atual de US$ 7 e mantendo uma perda estrita em US$ 6,38. Eles podem lucrar perto dos níveis de US$ 10.

Gráfico SOFI por TradingView

Os traders que estão pessimistas em relação às ações podem jogar de duas maneiras. Ou eles podem esperar que a ação se recupere novamente para o nível de US$ 10 e fazer uma negociação a descoberto com um stop loss de US$ 12,8. Se a ação começar a cair novamente, eles poderão registrar um lucro entre US$ 6,4 e US$ 6,5.

Ou podem esperar que a ação caia novamente para menos de US$ 6,4. Se isso acontecer, o próximo suporte de curto prazo será de US$ 4,5, onde eles poderão registrar lucros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.