A empresa de software e tecnologia Emerson Electric Co (NYSE: EMR) divulgou hoje seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024, antes da abertura dos mercados dos EUA.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Ela também atualizou sua perspectiva para o ano fiscal de 2024. A Emerson também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,525 por ação ordinária, pagável em 10 de junho de 2024 aos acionistas registrados em 17 de maio.

Os resultados

Copy link to section

As vendas líquidas aumentaram 17% ano a ano (ano a ano), de US$ 3,75 bilhões para US$ 4,37 bilhões no trimestre.

Os lucros antes de impostos também aumentaram, de US$ 639 milhões no ano anterior para US$ 652 milhões.

O lucro por ação aumentou significativamente em 25%, de US$ 1,09 por ação ordinária para US$ 1,36.

O EBITDA da empresa também aumentou de forma saudável, de US$ 924 milhões para US$ 1,13 bilhão em relação ao ano anterior. A margem também aumentou 140 pontos base, para 26%, de 24,6%.

Perspectivas para 2024

Copy link to section

A empresa também forneceu uma previsão atualizada para o resto de 2024:

Crescimento das vendas líquidas: 15-16% no ano, 11-12,5% no terceiro trimestre

Lucro por ação: US$ 2,98 a US$ 3,08 para o ano, US$ 0,92 a US$ 0,96 para o terceiro trimestre

Crescimento subjacente das vendas: 5,5%-6,5% no ano, 3-4,5% no terceiro trimestre

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.