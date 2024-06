Google DeepMind revela modelo de IA de última geração para descoberta de medicamentos

O Google DeepMind introduziu a terceira iteração de seu modelo inovador de inteligência artificial, AlphaFold, que visa aumentar a eficiência e a precisão do design de medicamentos e do tratamento de doenças.

Este último desenvolvimento foi anunciado em Londres no dia 8 de maio, marcando um avanço significativo no uso da IA em biologia molecular.

Mapeamento abrangente das moléculas da vida

Desde o seu avanço inicial em 2020, onde AlphaFold utilizou IA para prever comportamentos de proteínas, a ferramenta evoluiu.

A versão atual, desenvolvida em colaboração com a Isommorphic Labs – ambas empresas sob a liderança do cofundador Demis Hassabis – mapeou com sucesso as interações de todas as estruturas moleculares da vida, incluindo o DNA humano.

Impacto na descoberta de medicamentos

A interação das proteínas com outras moléculas é crucial no desenvolvimento de novos medicamentos. As proteínas desempenham vários papéis, desde estimular o metabolismo humano através de enzimas até combater infecções através de anticorpos.

De acordo com as descobertas publicadas na revista científica Nature, este modelo de IA reduz significativamente o tempo e os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento de novos tratamentos.

Inovações em design molecular

Demis Hassabis explicou as capacidades do novo AlphaFold durante uma coletiva de imprensa:

“Com essas novas capacidades, podemos projetar uma molécula que se ligará a um local específico de uma proteína e podemos prever com que força ela se ligará.”

Ele enfatizou a importância deste avanço para a concepção de medicamentos e compostos eficazes para combater doenças.

Servidor AlphaFold: uma nova ferramenta para cientistas

Além das melhorias do modelo, o Google DeepMind lançou o “servidor AlphaFold”. Esta ferramenta online gratuita permite que os cientistas testem suas hipóteses em um ambiente simulado antes de realizar experimentos no mundo real.

Esta iniciativa baseia-se no legado da AlphaFold desde 2021, quando as suas previsões foram disponibilizadas gratuitamente a investigadores não comerciais através de uma base de dados contendo mais de 200 milhões de estruturas proteicas.

Este recurso tem sido um bem valioso, citado milhares de vezes na literatura científica.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.