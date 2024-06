O estoque do Reddit sobe 10% nos lucros do primeiro trimestre: é tarde demais para comprar?

Reddit Inc (NYSE: RDDT) já está perto de 40% em relação ao seu mínimo acumulado no ano, mas os analistas do Citi estão convencidos de que ainda não está esgotado.

As ações do Reddit podem subir mais 20%

A empresa de investimento reiterou sua classificação de “compra” no agregador de notícias sociais esta manhã e aumentou seu preço-alvo para US$ 65, o que sugere outra alta de 20% a partir daqui.

O Citi permanece otimista em relação às ações do Reddit após o relatório de lucros trimestrais que a empresa de mídia social publicou na noite passada. Analistas da gigante dos serviços financeiros disseram aos clientes hoje:

À medida que o Reddit constrói sua pilha de anúncios, esperamos que a pesquisa (mais de 1 bilhão de consultas mensais) e a monetização de vídeo comecem potencialmente em 2024, criando um catalisador de crescimento de médio prazo.

Apesar do aumento na quarta-feira, o $RDDT caiu 15% em relação ao seu máximo acumulado no ano.

Reddit quebrou estimativas em seu primeiro trimestre fiscal

Reddit Inc viu sua receita crescer 48% ano após ano, para US$ 243 milhões (bem acima das expectativas) em seu primeiro trimestre fiscal.

O Citi está positivo em relação à empresa cotada em Nova Iorque porque também emitiu orientações impressionantes para o seu actual trimestre financeiro. De acordo com o CEO Steve Huffman:

Vemos isso como o início de um novo capítulo à medida que trabalhamos para construir a próxima geração de $RDDT.

A empresa de US$ 8,0 bilhões com sede em São Francisco, Califórnia, aumentará sua participação no mercado de publicidade à medida que as tendências de engajamento continuarem a melhorar no futuro, acrescentaram analistas do Citi em sua nota de pesquisa na quarta-feira.

