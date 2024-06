O sucesso do PayPal no primeiro trimestre muda o sentimento do mercado

No primeiro trimestre de 2024, PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) conseguiu um bom desempenho. A empresa relatou lucros que superaram as expectativas, provocando um aumento no preço de suas ações.

Seu lucro por ação foi de US$ 1,40, valor superior às expectativas dos analistas em US$ 0,18. Além disso, a receita de US$ 7,7 bilhões relatada no primeiro trimestre também superou as previsões em US$ 180 milhões.

Apesar de um declínio de 1% nas contas ativas ano após ano, atingindo 427 milhões, a empresa apresentou indicadores de crescimento promissores, com um aumento notável de 14% no volume total de pagamentos para 403,9 mil milhões de dólares e um aumento nas transações de pagamento para 6,5 mil milhões.

Olhando para o futuro, o PayPal acredita que continuará indo muito bem no segundo trimestre de 2024, embora o crescimento de sua receita possa ser um pouco mais lento do que a maioria das pessoas espera. O CEO da empresa, Alex Chriss, falou sobre como eles estão se concentrando em garantir que o PayPal continue bem-sucedido no longo prazo.

Agora, tendo como pano de fundo os impressionantes resultados financeiros e a resposta do mercado do PayPal, vamos nos aprofundar na análise técnica das ações da PYPL para discernir tendências e oportunidades potenciais nos próximos dias.

O passeio na montanha russa

As ações do PayPal têm sido uma montanha-russa desde 2017. Atualmente, estão sendo negociadas nos mesmos níveis de meados de 2017, o que significa que os acionistas de longo prazo não geraram retornos nos últimos 7 anos.

No entanto, no meio desta estagnação prolongada, houve momentos de ascensão estimulante, especialmente durante a recuperação pós-COVID. Durante este período, as ações subiram de cerca de US$ 80 para mais de US$ 300, oferecendo um vislumbre de esperança aos investidores. No entanto, esta euforia teve vida curta, uma vez que as ações caíram rapidamente para níveis inferiores a 80 dólares entre setembro de 2021 e junho de 2022.

Gráfico PYPL por TradingView

Desde então, o que temos visto é o início de um segundo declínio lento e gradual dos níveis de US$ 100 para US$ 50. Mas este declínio parece ter chegado ao fim em outubro de 2023.

O que isso significa para os investidores que desejam comprar ações no longo prazo? Eles podem comprar as ações no nível atual próximo a US$ 65, mantendo US$ 50 como piso. Se a ação cair abaixo, é melhor vendê-la naquele momento.

Força de curto prazo, mas resistência em US$ 68

No gráfico de curto prazo do PayPal, podemos ver que a ação está em tendência de alta desde novembro de 2023. Embora tenha estado dentro de um intervalo desde fevereiro de 2023, US$ 58,2-US$ 62 emergiu como uma zona de acumulação e US$ 68 emergiu como uma forte resistência de curto prazo.

Gráfico PYPL por TradingView

Para os traders que estão otimistas com as ações, há duas jogadas. Eles podem esperar que a ação caia um pouco e começar a comprá-la, mantendo um stop loss em US$ 58,2 ou não cair abaixo da linha de tendência ascendente de curto prazo. Eles também podem esperar que a ação feche acima de US$ 68 e comprá-la, mantendo um stop loss em US$ 62. As metas imediatas de alta são US$ 77,5 e US$ 88.

Para os traders que mantêm uma perspectiva de baixa, eles podem vender ações no nível atual de US$ 66 com um stop loss alguns centavos acima de US$ 68,6. A primeira meta de lucro para negociações curtas é de US$ 62 e a segunda meta de lucro é de US$ 58,2.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.