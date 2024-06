O preço das ações da Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE) disparou 17,65% hoje no momento em que este artigo foi escrito, atingindo uma alta de US$ 1.024,76 por ação esta manhã.

Isso ocorre depois que as ações da empresa dispararam de US$ 857,88 por ação para mais de US$ 1.005 por ação durante a noite de ontem. Mas por que?

Mais de US$ 3 bilhões em ações serão recompradas

No dia 6 de maio, a Coca-Cola Consolidated publicou seus últimos resultados trimestrais.

Embora a maior parte dos resultados financeiros em si tenham sido bastante estáveis (por exemplo, um aumento de apenas 5% no rendimento operacional), a empresa também partilha ao mesmo tempo algumas notícias notáveis: um enorme plano de recompra de ações ordinárias.

A Coca-Cola Consolidated disse que pretende comprar até US$ 3,1 bilhões em valor de suas ações ordinárias por meio de uma oferta pública modificada de “leilão holandês” para até US$ 2,0 bilhões de suas ações ordinárias e de um acordo separado de compra de ações com uma subsidiária da The Empresa Coca-Cola.

Ela disse que espera que a faixa de preço para a oferta pública seja de US$ 850 a US$ 925 por ação ordinária.

Isto significa que a Coca-Cola Consolidated concordou em comprar, e uma subsidiária da The Coca‑Cola Company concordou em vender uma participação de 21,5% das ações em circulação da Coca-Cola Consolidated, assim que a oferta for concluída.

Quem é a Coca-Cola Consolidada?

Não confundir com a própria Coca-Cola, a Coca-Cola Consolidated é a empresa que embala e engarrafa todos os produtos da The Coca-Cola Company, bem como bebidas de outras marcas.

A Coca-Cola Consolidated tem se saído bem recentemente. O preço das ações da empresa também subiu mais de 22% na semana passada e mais de 20% no mês passado.

Maior dívida, para maior lucro por ação no futuro

J. Frank Harrison III, CEO e presidente da empresa, disse sobre a mudança que:

Nosso forte desempenho sustentado nos dá a confiança necessária para anunciar nossa intenção de recompra de até US$ 3,1 bilhões de nossas ações ordinárias em circulação. Acreditamos que este é o momento ideal para alavancar a força do nosso balanço, assumindo uma dívida prudente para devolver dinheiro aos acionistas e construir valor a longo prazo.”

Essencialmente, a empresa está a contrair dívidas através da recompra de ações, a fim de poder aumentar o lucro por ação (EPS) da empresa nos trimestres posteriores e, assim, aumentar a atratividade da Coca-Cola Consolidated.

Com base no desempenho das últimas 24 horas, parece estar funcionando.

