Snap anuncia planos de oferta privada de US$ 650 milhões

Snap Inc caiu 3,0% no momento da escrita, após anunciar planos de uma oferta privada de dívida conversível.

Snap Inc oferecerá notas seniores conversíveis

A empresa de mídia social oferecerá US$ 650 milhões em notas seniores conversíveis “com vencimento em 2030”, conforme comunicado à imprensa na quarta-feira.

As taxas de juros e de conversão das notas ainda não foram determinadas.

A notícia segue um ganho de 50% nas ações da Snap devido aos lucros do primeiro trimestre que superaram facilmente as estimativas de Street. A empresa listada em Nova Iorque também emitiu orientações encorajadoras para o seu actual trimestre financeiro no mês passado.

Observe que Robert C. Murphy – diretor de tecnologia da empresa de US$ 28 bilhões com sede em Santa Monica, Califórnia, vendeu 1,0 milhão de ações da Snap por mais de US$ 14 milhões após a recuperação pós-lucro.

Como o $SNAP usará os recursos da oferta privada?

Snap disse que usará os recursos da oferta privada anunciada hoje para fins corporativos.

Ela pretende usá-los para recomprar suas notas conversíveis em circulação com vencimento no próximo ano e também em 2026, acrescentou o comunicado de imprensa na quarta-feira.

“Essas transações podem exercer pressão ascendente sobre o preço de negociação das ações da Snap, fazendo com que sejam negociadas a preços mais elevados do que seriam na ausência dessas compras.”

Observe que o $SNAP espera até US$ 45 milhões em EBITDA ajustado em seu segundo trimestre financeiro, contra US$ 15,5 milhões dos analistas. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter” as ações da Snap.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.