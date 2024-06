SoftBank, Microsoft e Nvidia acabaram de investir um recorde de US$ 1 bilhão na empresa de IA Wayve, sediada no Reino Unido, mas por quê?

Uma empresa sediada no Reino Unido, Wayve, especializada em tecnologia de inteligência artificial (IA) para carros autónomos, angariou um valor inovador de 1,05 mil milhões de dólares (840 milhões de libras), no que marca o maior investimento numa empresa europeia de IA até à data.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

SoftBank, Microsoft e Nvidia apoiam Wayve

Copy link to section

A rodada de financiamento, liderada pela empresa de investimentos SoftBank, contou com contribuições significativas da Microsoft e da Nvidia, ressaltando a forte confiança da indústria na abordagem inovadora da Wayve à tecnologia de veículos autônomos.

Este investimento substancial visa impulsionar o desenvolvimento e a implantação de automóveis autónomos alimentados por IA, assinalando um grande salto em frente na tecnologia automóvel.

Reino Unido posicionado como líder em inovação em IA

Copy link to section

O investimento atraiu a atenção dos mais altos níveis do governo do Reino Unido, com o primeiro-ministro Rishi Sunak proclamando-o como um testemunho da estatura do Reino Unido como uma “superpotência de IA”.

O financiamento não só consolida o papel do Reino Unido na liderança do desenvolvimento global da IA, mas também destaca o potencial do seu ecossistema de IA para promover avanços tecnológicos significativos.

Avanços na tecnologia de veículos autônomos

Copy link to section

A Wayve planeja usar os fundos para aprimorar sua tecnologia de “IA incorporada”, que permite aos veículos interagir e aprender com o ambiente do mundo real.

Esta capacidade é diferente de outras aplicações de IA que realizam tarefas cognitivas ou generativas, como responder a consultas ou gerar imagens.

Cenário regulatório e futuro dos transportes

Copy link to section

O governo do Reino Unido está a preparar ativamente as bases regulamentares para apoiar a integração de veículos autónomos nas suas estradas.

O secretário dos Transportes, Mark Harper, indicou que veículos autónomos poderão ser vistos em algumas estradas do Reino Unido até 2026, prevendo-se que a legislação seja aprovada em breve para facilitar este avanço.

A próxima lei sobre veículos automatizados deverá estabelecer um quadro regulamentar abrangente, garantindo a utilização segura de automóveis com características de condução assistida ou autónoma.

Desafios e escrutínio no setor de direção autônoma

Copy link to section

Apesar do optimismo em torno da tecnologia de condução autónoma, o sector enfrenta o escrutínio internacional devido a preocupações de segurança. Incidentes nos EUA envolvendo recursos de direção movidos por IA levaram a investigações por parte dos reguladores, incluindo uma recente investigação sobre a tecnologia BlueCruise da Ford.

Da mesma forma, a Tesla enfrentou desafios regulatórios significativos, incluindo um recall de mais de dois milhões de veículos após revisões de segurança pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.