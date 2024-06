As ações da CytomX caíram 30%, apesar dos resultados encorajadores do estudo sobre o câncer

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

CytomX Therapeutics Inc relatou resultados favoráveis para seu teste em andamento do CX-904 na quinta-feira. As ações da empresa de biotecnologia ainda caíram cerca de 30% no momento da escrita.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

CX-901 mostra perfil de segurança favorável

Copy link to section

O acoplador de células T PROBODY mostrou propriedades anticancerígenas em um estudo clínico de Fase 1a de pacientes com câncer de pâncreas avançado.

O CX-904 também possui perfil de segurança adequado para ser administrado em ambiente ambulatorial, conforme comunicado divulgado na quinta-feira.

Os dados “abrem amplas novas possibilidades para os engajadores de células T em muitos alvos e tipos de câncer”, observou hoje Sean McCarthy, executivo-chefe da CytomX.

A empresa sediada na Califórnia, Estados Unidos, atualizará o aumento da dose da Fase 1a antes do início de 2025. As ações da CytomX caíram 45% em relação ao máximo acumulado no ano.

Tanques de estoque CytomX após relatório de ganhos do primeiro trimestre

Copy link to section

A ação do preço das ações da CytomX esta manhã é particularmente interessante considerando que a empresa de biotecnologia também relatou resultados financeiros melhores do que o esperado no primeiro trimestre na quinta-feira.

$CTMX encerrou seu primeiro trimestre com pouco mais de US$ 150 milhões em dinheiro, equivalentes e investimentos, excluindo “US$ 10 milhões em conquistas marcantes da Astellas obtidas no primeiro trimestre de 2024”.

A empresa listada na Nasdaq também confirmou “progressos em suas parcerias de P&D”. No início desta semana, associou-se à Merck num estudo clínico do CX-801.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter” as ações da CytomX que não pagam dividendos no momento da emissão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.