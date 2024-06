As ações do Duolingo caíram 12%, apesar da lucratividade recorde e do crescimento da receita, aqui está o porquê

Duolingo, o popular aplicativo de aprendizagem de idiomas, está enfrentando sua taxa mais lenta de adição de assinantes desde 2022, o que colocou a empresa em risco de cair de sua posição elevada na Liga Obsidiana.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Apesar de superar as expectativas do mercado no uso médio diário no trimestre encerrado em março, as ações do aplicativo despencaram 12% durante a noite, ressaltando as preocupações dos investidores sobre sua trajetória de crescimento.

Duolingo tem crescimento constante, mas está desacelerando

Copy link to section

Os usuários ativos diários (DAU) aumentaram 55%, atingindo 31,4 milhões, uma continuação do forte desempenho do aplicativo durante a pandemia, quando muitas pessoas aprenderam novos idiomas durante os bloqueios. No entanto, o presidente-executivo do Duolingo , Luis von Ahn, expressou uma perspectiva cautelosa.

“Tivemos 10 trimestres de aceleração do crescimento da DAU e continuávamos dizendo quase todos os trimestres: tipo, isso não pode acontecer para sempre”.

Este reconhecimento de abrandamentos inevitáveis pode ter contribuído para o desconforto dos investidores, apesar dos números globais positivos.

Lucros recordes e crescimento de receita

Copy link to section

Contrastando com a desaceleração do crescimento, o Duolingo relatou um desempenho financeiro robusto no trimestre.

O lucro líquido da empresa foi de US$ 27 milhões, uma melhoria significativa em relação ao prejuízo líquido de US$ 2,6 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

A receita também teve um aumento substancial, de 45%, para US$ 167 milhões.

Este sucesso financeiro foi impulsionado em parte por inovações na aplicação e novas estratégias de preços, incluindo pacotes com preços mais elevados para famílias e uma opção de utilização ilimitada chamada Max, que agora representa 10% dos utilizadores activos.

Perspectivas de ganhos e reação dos investidores

Copy link to section

Apesar dos fortes resultados financeiros e de uma revisão em alta da previsão de receitas para o ano, de 729,5 milhões de dólares para 735,5 milhões de dólares, o foco dos investidores permaneceu no ritmo lento de novas adições de utilizadores.

Essa preocupação se reflete no preço de abertura esperado das ações do Duolingo, que caiu 12%, para US$ 244,64.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.