Estes são os CEOs mais bem pagos dos EUA e você não adivinharia quem é o número 1

Em 2023, os escalões superiores da América corporativa registaram números recordes de remuneração, com o CEO da Broadcom, Hock Tan, no topo das paradas. Seu pacote salarial para 2023 foi avaliado em impressionantes US$ 161,8 milhões, marcando um aumento significativo em relação aos anos anteriores.

Este aumento na remuneração dos executivos destaca as recompensas cada vez mais lucrativas no topo das grandes empresas, conforme relatado pela Equilar, que acompanha os dados de remuneração dos executivos.

Prêmios de ações gerando alta remuneração

Embora estes números sejam surpreendentes, é importante notar que grande parte da remuneração destes CEOs de topo vem sob a forma de prémios em ações, que muitas vezes dependem do cumprimento de metas de desempenho.

Isto reflecte uma tendência na forma como as empresas pretendem alinhar os interesses dos seus principais executivos com os dos accionistas.

Pacote médio de remuneração de CEOs aumentou 11,4% em relação ao ano passado

A meio da temporada de procurações deste ano, os dados mostram que o pacote de remuneração médio para CEOs de empresas com receitas superiores a mil milhões de dólares aumentou para 23,7 milhões de dólares – um aumento de 11,4% em relação ao ano anterior.

Esta tendência ascendente nos pacotes salariais dos CEO é mais pronunciada do que o aumento de 7,7% do ano passado no mesmo período.

CEOs de alto perfil e seus ganhos

Nem todos os CEOs bem pagos estão no topo da lista de ganhos, com figuras conhecidas como Tim Cook , da Apple, e Satya Nadella , da Microsoft, classificadas em 6º e 9º, respectivamente.

A remuneração de Cook foi avaliada em US$ 63,2 milhões, enquanto a de Nadella foi de US$ 48,5 milhões.

Apesar de não estarem no topo, os seus ganhos substanciais reflectem papéis significativos em empresas globalmente influentes.

Receita corporativa versus proporção de remuneração do CEO

O relatório também destaca a disparidade nos rácios salariais entre os CEO e os trabalhadores médios, o que tem sido um ponto de discórdia nas discussões sobre a desigualdade de rendimentos.

Por exemplo, a relação salarial da CEO da Coty, Sue Nabi, é de 3.769 para 1, reflectindo uma grande disparidade entre os rendimentos dos executivos e dos trabalhadores.

Aqui está uma lista de alguns dos CEOs mais bem pagos dos EUA, juntamente com seus ganhos em 2023:

Hock Tan, Broadcom – US$ 161,8 milhões

Nikesh Arora, Palo Alto Networks – US$ 151,4 milhões

– US$ 151,4 milhões Sue Nabi, Coty – US$ 149,4 milhões

– US$ 149,4 milhões Christopher Winfrey, Charter Communications – US$ 89,1 milhões

– US$ 89,1 milhões Will Lansing, FICO – US$ 66,3 milhões

– US$ 66,3 milhões Tim Cook, Apple – US$ 63,2 milhões

Jay Chaudhry, Zscaler – US$ 57,8 milhões

– US$ 57,8 milhões Hamid Moghadam, Prologis – US$ 50,9 milhões

– US$ 50,9 milhões Satya Nadella, Microsoft – US$ 48,5 milhões

Shantanu Narayen, Adobe – US$ 44,9 milhões

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.