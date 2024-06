Medical Properties Trust perdeu US$ 736 milhões no primeiro trimestre: saiba mais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Medical Properties Trust Inc (NYSE: MPW) está no vermelho hoje, depois de relatar resultados financeiros decepcionantes no primeiro trimestre.

Por que o MPT viu fraqueza no primeiro trimestre?

O fundo de investimento imobiliário atribuiu a fraqueza no primeiro trimestre ao Steward Health Care System – o seu maior inquilino que entrou com pedido de falência, Capítulo 11, esta semana.

O MPT vendeu cinco de seus hospitais para a Prime Healthcare por cerca de US$ 350 milhões em abril.

Gerou cerca de US$ 1,10 bilhão no mês passado em receitas provenientes da transferência de uma participação de 75% também em hospitais de Utah. Edward K. Aldag – o presidente-executivo da Medical Properties Trust disse em um comunicado à imprensa esta manhã:

Continuamos a executar uma estratégia de alocação de capital que esperamos agora exceder a nossa meta inicial de 2,0 mil milhões de dólares em transações de liquidez em 2024. Esta estratégia demonstrou repetidamente uma forte procura por ativos hospitalares reais e forneceu capital para reduzir a dívida.

Resumo dos ganhos do primeiro trimestre de propriedades médicas

Perdeu US$ 736 milhões, o que se traduz em US$ 1,23 por ação

Teve US$ 33 milhões de lucro líquido há um ano (5 centavos por ação)

Os fundos normalizados de operações diminuíram de US$ 0,37 para US$ 0,24

A receita caiu 23%, para US$ 271,3 milhões, de acordo com o relatório de lucros

O consenso foi de 25 centavos por ação NFFO com receita de US$ 284 milhões

Observe que o MPT ofereceu US$ 75 milhões em “financiamento DIP para garantir operações contínuas e continuidade do atendimento ao paciente” no Steward Health Care System.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter” em $MPW.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.