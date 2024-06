Hoje, a plataforma global de jogos online Roblox Corporation divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 antes da abertura dos mercados dos EUA.

Como uma das plataformas de jogos mais utilizadas nos Estados Unidos e uma das que crescem mais agressivamente em todo o mundo, Roblox tem um enorme potencial – e entusiasmo dos investidores – construído para o ano de 2024.

Roblox anunciou anteriormente suas intenções de penetrar em outros grupos demográficos e mercados de idade mais avançada do que os pré-adolescentes aos quais normalmente está associado, referindo-se a uma rede em grande escala e capacidade de plataforma de namoro que está construindo – o que pode significar um enorme potencial inexplorado.

Além disso, ‘Robux’, o sistema de moeda virtual do jogo da Roblox, continua a ter um enorme potencial para fontes de renda de compras no jogo para a empresa e é o flagelo das carteiras dos pais em todos os lugares.

Os resultados financeiros hoje

A Roblox Corporation informou que o prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 270,6 milhões, enquanto o prejuízo líquido consolidado foi de US$ 271,9 milhões.

No entanto, a receita foi de US$ 801,3 milhões, um aumento de 22% ano a ano.

Isso se deveu parcialmente ao fato de a média de usuários ativos diários ser de 77,7 milhões, um aumento de 17% ano a ano.

Talvez o mais encorajador seja o fato de que o caixa líquido e equivalentes de caixa da Roblox fornecidos pelas atividades operacionais foram de US$ 238,9 milhões, um aumento de 37% ano a ano, enquanto o fluxo de caixa livre foi de US$ 191,1 milhões, um aumento de 133% desde o primeiro trimestre de 2023.

Enquanto isso, a empresa também reportou EBITDA ajustado com prejuízo de US$ 6,9 milhões.

Expectativas antes dos ganhos

Neste trimestre, os analistas esperavam ver uma diminuição das perdas líquidas sofridas pela Roblox até agora e estavam otimistas com o aumento das receitas de cerca de US$ 930 milhões.

Depois, há as próprias expectativas do Roblox. Em sua divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023, a Roblox forneceu a seguinte orientação para o primeiro trimestre de 2024:

Receita entre US$ 755 milhões e US$ 780 milhões.

Reservas entre US$ 910 milhões e US$ 940 milhões.

Prejuízo líquido consolidado entre US$ 347 milhões e US$ 342 milhões.

Perda de EBITDA ajustado entre US$ 55 milhões e US$ 50 milhões, que inclui:

Aumento na receita diferida entre US$ 158 milhões e US$ 163 milhões.

Aumento no custo diferido da receita entre uma perda de US$ 33 milhões e US$ 35 milhões.

Resultados anteriores: uma comparação

Roblox relatou um prejuízo líquido de mais de US$ 323 milhões no último trimestre, apesar de números encorajadores, como um aumento maciço no número de usuários e fidelidade sustentada dos existentes, além de um aumento de 30% na receita também no quarto trimestre.

Em comparação com os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023, o trimestre foi melhor do que o esperado em muitos aspectos.

Os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023 foram :

A receita foi de US$ 655,3 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior e de 24% em relação ao ano anterior em uma base de moeda constante

As reservas foram de US$ 773,8 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior e de 25% em relação ao ano anterior em uma base de moeda constante

O prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 268,3 milhões

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de US$ 173,8 milhões

A média de usuários ativos diários (‘DAUs’) foi de 66,1 milhões, um aumento de 22% ano a ano

As horas engajadas foram de 14,5 bilhões, um aumento de 23% ano a ano

A média de reservas por DAU foi de US$ 11,70, estável ano após ano

Enquanto isso, o trimestre anterior (4T de 2023) apresentou os seguintes resultados:

A receita foi de US$ 749,9 milhões, um aumento de 30% ano a ano.

As reservas foram de US$ 1.126,8 milhões, um aumento de 25% ano a ano.

O prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 323,7 milhões.

O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de US$ 143,3 milhões, um aumento de 20% ano a ano.

A média de usuários ativos diários (‘DAUs’) foi de 71,5 milhões, um aumento de 22% ano a ano.

A média de pagadores únicos mensais foi de 15,9 milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, e a média de reservas por pagador único mensal foi de US$ 23,65, um aumento de 6%.

As horas envolvidas foram de 15,5 bilhões, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.

A média de reservas por DAU foi de US$ 15,75, um aumento de 3% ano a ano.

A liquidez líquida foi de US$ 2,2 bilhões; O EBITDA ajustado do Covenant foi de US$ 259,6 milhões, um aumento de 42% ano a ano.

