As ações da Novavax saltam 40% no acordo de licenciamento de US$ 1,2 bilhão com a Sanofi, apesar das perdas no primeiro trimestre

As ações da Novavax (NASDAQ:NVAX) dispararam 40% nas negociações de pré-mercado de sexta-feira, impulsionadas não apenas pelo relatório de lucros fiscais do primeiro trimestre de 2024 da empresa, mas, mais significativamente, por um acordo multibilionário crucial com a gigante farmacêutica francesa Sanofi SA.

Apesar de reportar uma perda por ação de US$ 1,05 no primeiro trimestre, maior do que os US$ 0,92 previstos pelos analistas, e uma receita de US$ 93,85 milhões que ficou aquém da estimativa de consenso de US$ 141,16 milhões, o anúncio da parceria estimulou um aumento dramático no valor das ações da Novavax.

O acordo da Novavax com a Sanofi aumenta a confiança dos investidores

O acordo de licenciamento, potencialmente avaliado em até US$ 1,2 bilhão, dissipou preocupações quanto à capacidade da Novavax de permanecer no mercado.

Envolve a co-comercialização da vacina contra a COVID-19 da Novavax e o desenvolvimento de novas vacinas combinadas contra a COVID-19 e a gripe usando o adjuvante Matrix-M da Novavax.

A Sanofi pagará à Novavax US$ 500 milhões adiantados e até US$ 700 milhões em marcos de desenvolvimento, regulamentação e lançamento.

Além disso, a Novavax receberá royalties percentuais de dois dígitos sobre as vendas dessas vacinas.

Sanofi adquire participação na Novavax

Como parte do acordo, a Sanofi adquirirá uma participação de 4,9% na Novavax por US$ 70 milhões.

Este investimento avalia a Novavax em cerca de 1,4 mil milhões de dólares, quase o dobro da sua capitalização de mercado de cerca de 628 milhões de dólares na quinta-feira, embora ainda muito abaixo do seu pico de 2021, de 20 mil milhões de dólares.

Sanofi enfrentou atrasos na fabricação do Covid vax

A parceria estratégica com a Sanofi marca uma reviravolta significativa para a Novavax, que tinha lutado com problemas de fabrico e atrasos na aprovação regulamentar da sua vacina contra a COVID.

O chefe de P&D de vacinas da Sanofi, Jean-François Toussaint, expressou entusiasmo com a integração da vacina COVID-19 de alta eficácia da Novavax com o portfólio de vacinas contra gripe da Sanofi.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.