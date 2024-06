As vendas da Taiwan Semiconductor em abril aumentam 60% no comparativo anual: você deve comprar o estoque?

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) está no topo das ondas do sucesso, com seus números de vendas de abril de 2024 pintando um quadro de crescimento robusto. A receita da empresa aumentou impressionantes 59,6% em comparação com o ano anterior, atingindo NT$ 236,02 bilhões. Este desempenho notável é impulsionado pela posição da TSM como fornecedor chave para gigantes da tecnologia como Apple, Nvidia e AMD.

Apesar da cautela anterior do CEO CC Wei em relação às perspectivas de crescimento do mercado de semicondutores em 2024, a TSM permanece otimista quanto ao seu futuro. A empresa prevê uma expansão saudável, especialmente na indústria de fundição, impulsionada pela crescente procura de semicondutores utilizados em aplicações de IA.

Além disso, o compromisso da TSM com os seus acionistas é evidente no seu recente anúncio de dividendos, com um dividendo em dinheiro de NT$ 4 por ação aprovado para o primeiro trimestre de 2024.

Agora, com os impressionantes números de vendas da TSM preparando o cenário, vamos mergulhar nos gráficos para analisar os aspectos técnicos que influenciam o desempenho das ações da empresa.

A barreira de $ 145

Os gráficos de longo prazo do TSM demonstram a volatilidade que uma indústria altamente cíclica como a de semicondutores enfrenta. Depois de cair para níveis de US$ 40 em meio ao mercado baixista da COVID, as ações subiram para mais de US$ 140 em fevereiro de 2021, mas tiveram dificuldade em ultrapassar os US$ 145.

Gráfico TSM por TradingView

Ele tentou novamente cruzar a barreira dos US$ 145 em janeiro de 2022, mas falhou. Também no início deste ano, as ações dispararam para US$ 158,4, mas recuaram imediatamente. A menos que a ação feche acima de US$ 145 por pelo menos uma semana, há chances de que sua tendência de alta de curto prazo chegue novamente ao fim.

Os investidores que desejam comprar as ações devem fazê-lo apenas quando elas fecharem acima de US$ 145 por uma semana.

Intervalo de curto prazo sendo testado

No gráfico horário de curto prazo, podemos ver que as ações da TSM têm sido negociadas em grande parte na faixa de US$ 125 a US$ 145 há três meses. Esta faixa será testada novamente hoje.

Gráfico TSM por TradingView

Para os traders que estão otimistas com as ações, eles podem comprá-las perto de US$ 147 a US$ 148, mas devem ser cautelosos com suas posições, colocando um stop loss estrito perto de US$ 134,6. Se as ações continuarem a subir, eles podem registrar lucro no nível de $ 158 ou acima dele, perto de $ 172.

Os traders pessimistas nas ações podem operar vendidos perto do nível de US$ 150, com um stop loss em US$ 158,5. Se a ação continuar a tendência de negociação em uma faixa, eles podem registrar lucros próximos a US$ 125.

