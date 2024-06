DAX da Alemanha, CAC da França, FTSE 100 do Reino Unido ganham com fortes dados do PIB do Reino Unido

Os mercados de ações europeus registaram uma subida na sexta-feira, impulsionados por números de crescimento mais fortes do que o esperado no Reino Unido e pelo crescente otimismo de que a Reserva Federal dos EUA possa implementar cortes nas taxas.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O índice DAX da Alemanha subiu 0,4%, o CAC 40 da França aumentou 0,5% e o FTSE 100 do Reino Unido também subiu 0,4%.

Economia do Reino Unido sai da recessão, estimulando a confiança dos investidores

Copy link to section

Somando-se ao sentimento positivo do mercado, o Reino Unido anunciou que a sua economia cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2024, ultrapassando os 0,4% previstos e saindo efetivamente de uma recessão que começou na segunda metade do ano anterior.

Além disso, março registou uma taxa de crescimento mensal de 0,4%, superando as expectativas de 0,1%.

Políticas monetárias do Banco de Inglaterra e do BCE sob escrutínio

Copy link to section

Apesar de o Banco de Inglaterra ter mantido as taxas de juro no máximo dos últimos 16 anos na quinta-feira, a decisão incluiu uma votação dividida, com dois dos nove membros a optarem por um corte nas taxas.

Isto alimentou especulações sobre uma potencial redução das taxas nos próximos meses, com os operadores do mercado monetário a estimarem uma probabilidade de 45% de um corte na próxima reunião de política.

Além disso, são esperados cerca de 58 pontos base de flexibilização até ao final do ano.

Os investidores também aguardam ansiosamente o relatório da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que deverá fornecer mais informações sobre futuros cortes nas taxas, especialmente após indicações de uma provável redução em Junho.

Setor corporativo mostra crescimento robusto, liderado por IAG e Mediobanca

Copy link to section

Na área corporativa, as ações da IAG subiram 2% depois de o grupo aéreo ter reportado um lucro operacional no primeiro trimestre de 68 milhões de euros, um aumento significativo em relação aos 9 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

A IAG, empresa-mãe da British Airways, Iberia e Aer Lingus, também reportou um forte aumento nas receitas, posicionando-se fortemente para a próxima alta temporada de viagens de verão.

Da mesma forma, as ações do Mediobanca subiram 3% após o anúncio de um aumento anual de 42% no lucro líquido para o trimestre janeiro-março, com planos de distribuir um dividendo provisório de 421 milhões de euros este mês.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.