Rio Tinto não deveria competir com BHP pela Anglo American – diz investidor

A Rio Tinto Ltd (ASX: RIO) não deve competir com o BHP Group Ltd (ASX: BHP) para adquirir a Anglo American plc (LON: AAL), diz Daniel Sullivan. Ele é gerente de portfólio da Janus Henderson Investors.

Por que o $RIO não deveria ter como alvo a Anglo American?

$AAL já rejeitou a proposta de aquisição de US$ 39 bilhões da BHP, citando subavaliação, conforme relatado por Invezz aqui.

Na sexta-feira, o Australian Financial Review disse que a Rio Tinto também considerou fazer uma oferta à mineradora sediada em Londres, no Reino Unido.

Mas a $RIO não tem capacidade para enfrentar a maior mineradora do mundo em valor de mercado numa tentativa de adquirir a Anglo American, segundo Daniel Sullivan.

As ações da Rio Tinto estão praticamente estáveis, enquanto tanto a BHP quanto a $AAL subiram significativamente na sexta-feira.

O que a Rio Tinto deveria fazer em vez disso?

Uma alternativa melhor para a Rio Tinto seria atingir pequenos produtores de lítio e cobre, disse Daniel Sullivan na sexta-feira. Isso pode incluir empresas como Pilbara Minerals, Tech Resources, Arcadium Lithium e Sandfire Resources, acrescentou.

A Rio Tinto precisa construir um modelo de parcerias de aquisição de crescimento dinâmico para atrair muitas aquisições acordadas e diversificar rapidamente a sua exposição ao minério de ferro.

Seu comentário chega menos de um mês depois que a $RIO informou que sua produção de cobre, alumínio e bauxita aumentou 7,0%, 5,0% e 11%, respectivamente, no primeiro trimestre. Os embarques de minério de ferro de Pilbara, no entanto, caíram 5,0% no primeiro trimestre.

Wall Street tem atualmente uma classificação consensual de “sobreponderação” nas ações da Rio Tinto, que paga um rendimento de dividendos de pouco mais de 5,0% no momento da escrita.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.