Arm Holdings expandindo para chips de IA: momento certo para comprar as ações?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) preparou o cenário para uma mudança sísmica na indústria de semicondutores com sua entrada ousada no reino dos chips de inteligência artificial (IA). Relatórios recentes do Nikkei Asia indicam que Arm, um designer de chips com sede no Reino Unido sob a égide do SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY), está se preparando para lançar seus próprios chips de IA já em 2025.

Este movimento estratégico significa um afastamento do papel tradicional da Arm de licenciar designs de chips para agora se aventurar no desenvolvimento e produção de hardware de IA de ponta. A decisão de mergulhar na fabricação de chips de IA ressalta o compromisso da Arm em aproveitar a onda do crescente mercado de computação de IA.

Com planos de estabelecer uma divisão de chips de IA e iniciar o desenvolvimento de protótipos até a primavera de 2025, a Arm está preparada para romper o status quo dominado por empresas estabelecidas como a Nvidia (NASDAQ:NVDA). Ao aproveitar a sua experiência em arquitetura de chips e aproveitar a crescente demanda por soluções baseadas em IA em vários setores, a Arm pretende conquistar uma posição significativa neste setor em rápida evolução.

Além disso, o apoio financeiro do SoftBank Group Corp. acrescenta um peso considerável à incursão da Arm na produção de chips de IA. Com o investimento substancial e a visão estratégica da SoftBank, a Arm está bem posicionada para navegar pelas complexidades do desenvolvimento e fabricação de chips.

A perspectiva de Arm perturbar o cenário de semicondutores já causou repercussões nos mercados financeiros, já que as ações estão atualmente sendo negociadas com alta de mais de 3% no pré-mercado na segunda-feira. Desde o seu IPO em setembro de 2023, as ações da Arm Holdings experimentaram um aumento meteórico, atingindo um máximo histórico de 164 dólares em fevereiro de 2024.

À medida que a Arm Holdings continua a ganhar as manchetes com a sua ambiciosa iniciativa de chips de IA, os investidores ficam a ponderar uma questão crucial: será agora o momento certo para comprar esta potência tecnológica? Para fornecer insights mais profundos, vamos nos aprofundar em uma análise técnica das ações da Arm Holdings para avaliar sua trajetória atual e potencial desempenho futuro.

Respiração no rali alimentado por IA

As ações da Arm tiveram um aumento repentino e meteórico de valores abaixo de $ 80 para acima de $ 160 depois que a empresa relatou resultados melhores do que o esperado para o terceiro trimestre de 2024 em 7 de fevereiro. Faixa de US $ 150 entre meados de fevereiro e meados de abril.

Gráfico ARM da TradingView

Depois de meados de abril, em meio à carnificina em todas as ações relacionadas à IA, as ações da Arm também caíram de mais de US$ 120 para um mínimo de US$ 85,61 em 19 de abril. Desde então, a ação apresentou um movimento lento, mas estável, já que atualmente é negociada perto de US$ 110 e espera-se que abra acima disso na segunda-feira.

Os traders que estão otimistas com as ações podem comprá-las hoje na abertura por US$ 112 ou mais, mantendo um stop loss em US$ 97,5. Se as ações subirem a partir daqui, eles poderão registrar lucros parciais próximos a US$ 135 e manter as ações restantes por uma meta acima de US$ 160.

Embora não seja aconselhável vender a ação nos níveis atuais, os traders que desejam fazê-lo podem operar vendido hoje acima de US$ 112, mantendo um stop loss apertado alguns centavos acima de US$ 120, que era o suporte anterior do canal. Se a ação não ultrapassar US$ 120 nos próximos dias, espere que ela caia abaixo de US$ 90 novamente em breve, onde eles poderão registrar lucros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

