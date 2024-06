Os problemas da Intel podem chegar ao fim?

A Intel Corporation (NASDAQ:INTC) passou por momentos difíceis ultimamente. Depois de divulgar seus lucros do primeiro trimestre de 2024, suas ações sofreram um impacto, caindo recentemente de acima de US$ 35 para menos de US$ 30. A orientação da empresa para o próximo trimestre não foi tão boa quanto o esperado, o que preocupou os investidores.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A Intel previu que sua receita para o segundo trimestre de 2024 ficaria entre US$ 12,5 bilhões e US$ 13,5 bilhões. Isso é menos do que os analistas pensavam que seria. O lucro ajustado por ação também ficou aquém das expectativas. Esta notícia levantou dúvidas sobre a capacidade da Intel de lidar com os desafios atuais.

Embora algumas partes dos negócios da Intel, como a computação de clientes, tenham tido um bom desempenho, outras áreas, como a Mobileye, não tiveram o desempenho esperado. Esse desempenho misto deixou os investidores preocupados com o futuro da Intel.

Apesar desses desafios, a Intel está tentando se recuperar. De acordo com relatórios recentes, está a explorar opções como a parceria com a Apollo Global Management para construir uma nova fábrica na Irlanda. Esses esforços refletem a determinação da Intel em competir com líderes do setor como a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) e a Samsung Electronics em um cenário em rápida evolução.

À medida que a Intel traça seu rumo, os investidores ficam se perguntando: será que os problemas da Intel poderão chegar ao fim? Neste contexto, um exame mais detalhado dos indicadores técnicos e da tendência dos preços das ações pode fornecer informações valiosas sobre as perspectivas da Intel e se ela pode superar os desafios atuais. Então, vamos ver o que os gráficos têm a dizer sobre as perspectivas futuras da Intel em meio a esses tempos desafiadores.

O suporte anterior pode ser mantido?

Copy link to section

No gráfico semanal de longo prazo da Intel, podemos ver que a ação caiu de um máximo acima de US$ 68 para US$ 25 entre abril de 2021 e o final de 2022. Então, em 2023, ela viu uma corrida de alta que a levou de US$ 25 para acima de US$ 50 no final de 2023. No entanto, este ano foi desastroso para as ações, especialmente depois de março, quando as ações eram negociadas perto de US$ 45.

Gráfico INTC por TradingView

Para os investidores que já detêm as ações com prejuízo, é melhor mantê-las nos níveis atuais e vendê-las se o suporte de US$ 25 desaparecer. Os investidores que desejam comprar as ações podem fazê-lo nos níveis atuais, mantendo um stop loss restrito em US$ 25.

Agindo com cautela: cautela de curto prazo para traders otimistas

Copy link to section

Como a ação caiu de US$ 25 após os resultados do primeiro trimestre, foi difícil negociar acima de US$ 31,5. A menos que a ação seja negociada e feche acima dela, os traders de curto prazo devem evitar operar comprados na ação. Se ultrapassar US$ 31,5, pode-se comprar a ação com um stop loss em US$ 28,8 e uma meta de lucro de US$ 35,2.

Gráfico INTC por TradingView

Para os traders que continuam pessimistas em relação às ações, eles podem vender a descoberto nos níveis atuais com um stop loss em US$ 32,3. Se a ação começar a cair novamente, ela poderá cair novamente para seu nível de suporte perto de US$ 25, onde poderão registrar lucros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais