Próximo passo da Pfizer: pode ultrapassar os US$ 30?

(NYSE: PFE) enfrentou um 2023 desafiador no mercado de ações, com suas ações caindo de mais de US$ 50 para um mínimo de US$ 25. No entanto, os desenvolvimentos recentes sugerem uma potencial reviravolta para a gigante farmacêutica. Em 1º de maio de 2024, a Pfizer relatou resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre do ano.

Seus ganhos por ação não-GAAP de US$ 0,82 superaram as expectativas em US$ 0,31, enquanto a receita de US$ 14,9 bilhões superou as estimativas em US$ 980 milhões. Apesar de um declínio de 19,5% na receita ano a ano, a Pfizer permaneceu otimista, reafirmando sua orientação de receita para o ano inteiro de US$ 58,5 a US$ 61,5 bilhões e aumentando sua orientação de EPS diluído ajustado para US$ 2,15 a US$ 2,35. A empresa também prevê entregar pelo menos US$ 4 bilhões em economias líquidas de custos até o final de 2024, de acordo com seu programa de realinhamento de custos anunciado anteriormente.

Estes resultados financeiros positivos surgem num cenário desafiador, especialmente com o declínio das receitas dos produtos COVID-19 da Pfizer, Comirnaty e Paxlovid. Apesar disso, os produtos não-COVID da empresa registaram um crescimento operacional, com forte desempenho do Eliquis e de outras ofertas importantes. Albert Bourla, CEO da Pfizer, enfatizou o desempenho robusto do seu portfólio de produtos não-COVID, destacando o aumento da receita proveniente de recentes lançamentos comerciais e produtos adquiridos.

Agora, com as recentes finanças da Pfizer preparando o cenário, vamos nos aprofundar nos gráficos para analisar se as ações da empresa podem ultrapassar a marca de US$ 30 e sustentar seu ressurgimento.

O nível de suporte que resistiu ao teste do tempo

Uma olhada no gráfico semanal de longo prazo da Pfizer e fica aparente como US$ 25 tem sido um suporte sólido para as ações há mais de 10 anos, inclusive durante a crise do COVID. Também desta vez, a ação encontrou suporte perto desse nível, ao cair para o seu mínimo de 52 semanas, de $25,20, no dia 26 de abril.

Gráfico PFE da TradingView

Desde a divulgação dos números do primeiro trimestre, as ações recuperaram mais de 10% desse nível, o que deve oferecer um vislumbre de esperança aos atuais acionistas da Pfizer. Mas, além disso, também oferece uma entrada de baixo risco para investidores que estão otimistas com as ações. Eles podem operar comprados em níveis atuais perto de US$ 28, mantendo um stop loss em US$ 25.

Se as ações dispararem a partir daqui, eles terão muito a ganhar, arriscando apenas 10-12% neste investimento.

Precisa cruzar os níveis de resistência de curto prazo para um movimento ascendente sustentado

No gráfico de curto prazo, de 4 horas, as ações da Pfizer parecem excepcionalmente fortes agora, com todos os indicadores de tendência no verde. No entanto, a ação enfrenta resistência nas proximidades. Desde o início do ano, falhou duas vezes em ultrapassar US$ 28,8. Além disso, a retração de 61,8% da queda de US$ 34 para US$ 25,2 também cai para US$ 28,56.

Gráfico PFE da TradingView

Para os traders que estão otimistas com a ação, o ideal é esperar que ela feche acima de US$ 28,8 por um dia para assumir posições longas. Se conseguir fazer isso, eles podem manter um stop loss em US$ 26,94 e subir até US$ 34.

Os traders que estão pessimistas em relação às ações têm uma entrada de baixo risco aqui. Eles podem vender ações nos níveis atuais de US$ 28, mantendo um stop loss alguns centavos acima de US$ 28,8. Se as ações começarem a cair, eles poderão registrar lucros próximos a US$ 25,5.

