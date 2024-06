Tesla interrompe a produção do Modelo 2 para se concentrar no Robotaxi, dizem os relatórios

A Tesla Inc., sob a liderança do CEO Elon Musk, cancelou a produção quase concluída de seu veículo elétrico (EV) de baixo custo, o Modelo 2, de acordo com um relatório do The Information divulgado na segunda-feira.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esta decisão surpreende uma vez que o veículo se aproxima do final da sua fase de desenvolvimento.

Os desafios de engenharia e o pivô estratégico da Tesla

Copy link to section

Fontes próximas à equipe de desenvolvimento revelaram que os engenheiros da Tesla estavam confiantes em resolver os problemas que surgiram durante o desenvolvimento do veículo.

No entanto, Musk tomou a decisão estratégica de suspender a produção do Modelo 2 indefinidamente. Ele redirecionou os esforços da equipe de engenharia para aprimorar o projeto de veículo autônomo da empresa, especificamente o Robotaxi autônomo.

A resposta de Musk às reivindicações de cancelamento

Copy link to section

Apesar destes relatórios, Elon Musk refutou indiretamente as alegações de que a produção do Modelo 2 foi cancelada permanentemente.

Esta ambiguidade deixa espaço para especulações sobre o futuro da linha de produtos da Tesla e as suas prioridades estratégicas, particularmente no avanço da sua tecnologia de condução autónoma.

A mudança de foco do projeto Modelo 2 para o Robotaxi sugere um realinhamento significativo dos planos futuros da Tesla, enfatizando a importância que Musk atribui à tecnologia de condução autônoma na evolução da empresa.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais