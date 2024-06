Tom Lee, o fundador da Fundstrat e um dos analistas mais respeitados de Wall Street, continua extremamente otimista em relação às ações e criptomoedas dos EUA. Ele acredita que os investidores devem evitar vender em maio e ir embora, uma frase popular.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Catalisadores para ações e Bitcoin

Copy link to section

Em entrevista à CNBC, Tom Lee insistiu que as ações dos EUA e o Bitcoin têm mais potencial de valorização. Ele observou que o Bitcoin poderia disparar para mais de $150.000 até o final do ano, enquanto as ações continuarão a atual tendência de alta.

Primeiro, ele espera que a inflação nos EUA caia nos próximos meses. Esse declínio será impulsionado pelos seguros e pela habitação, que registaram recentemente uma forte tendência ascendente. Como resultado, se isso acontecer, ele espera que o Fed comece a cortar as taxas mais cedo do que o mercado espera.

Em linha com isto, a próxima inflação nos EUA e os ganhos do varejo serão críticos. Os analistas esperam que os dados mostrem que o IPC central, que exclui os setores voláteis de alimentos e energia, subiu 3,6% em relação ao ano anterior, uma melhoria em relação aos anteriores 3,8%.

Espera-se que o IPC principal fique em 3,3%, melhor do que os 3,5% de março. Este recuo será devido à inflação, que espera-se ter caído ligeiramente em abril. Em uma nota recente, analistas do Morgan Stanley afirmaram que a inflação continuará caindo este ano.

Em segundo lugar, Tom Lee acredita que os ganhos ajudarão a impulsionar as ações ainda mais. De fato, um relatório da FactSet mostrou que 92% de todas as empresas do S&P 500 já haviam publicado seus resultados trimestrais. Dessas empresas, o crescimento dos ganhos combinados ficou em 5,4%, o maior aumento desde o segundo trimestre de 2022.

Melhor ainda, a maioria das empresas forneceu fortes orientações futuras, o que explica por que razão os índices Nasdaq 100 e S&P 500 estão se aproximando de suas máximas históricas. Mais potencial de alta nas ações poderia levar a preços fortes nas criptomoedas, já que elas têm uma correlação próxima.

Tom Lee tem sido um touro do mercado de ações e das criptomoedas há anos. Especificamente, ele acredita que a moeda saltará para mais de US$ 150.000, muito mais do que os atuais US$ 62.000.

FUNDSTRAT: “.. We think an ‘in-line’ April #CPI [next week] .. will highlight the possibility that auto insurance’s disproportionate impact on CPI is ebbing. .. could push higher the number of Fed cuts = positive for stocks. Bottom line, we are still ‘buy in May.’ The fact that… pic.twitter.com/wkiaHfJNar — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) May 10, 2024

Venda de tokens BitBot se intensifica

Copy link to section

É neste contexto que a venda de tokens do BitBot está indo bem. De acordo com seu site, os desenvolvedores levantaram mais de US$ 3,3 milhões de investidores globais. Agora eles avançaram para a 13ª fase, indicando que a venda de tokens está prestes a terminar.

BitBot pretende se tornar um player líder no Telegram, uma das maiores empresas de mídia social do mundo, com mais de 900 milhões de usuários. Os desenvolvedores estão construindo um bot no Telegram com recursos avançados de inteligência artificial (IA).

Os usuários de seu bot sem custódia pagarão as taxas usando o token $BITBOT. O token terá outras utilidades, como governança e oferta de recompensas aos seus detentores. O lançamento do token acontecerá em um momento em que a demanda por bots de negociação está aumentando em todo o mundo, à medida que os traders aproveitam seus benefícios, como precisão e capacidade de negociação. Você pode comprar o token BitBot aqui.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais