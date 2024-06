Ações para observar na próxima semana: AMAT, CSCO, GRAB, MNDY, BABA e mais

As ações americanas tiveram um ótimo desempenho esta semana, com o encerramento da temporada de lucros do primeiro trimestre. O indicador Dow Jones subiu por três semanas consecutivas e está se aproximando de seu máximo histórico de US$ 40.000.

Da mesma forma, os índices Nasdaq 100 e S&P 500 estão todos perto dos seus máximos históricos. Isso porque a temporada de lucros foi muito bem-sucedida. Os dados da FactSet mostram que, até agora, as empresas tiveram um crescimento de lucros combinados de 5,4%, o seu ponto mais alto desde o segundo trimestre de 22.

As bolsas também subiram depois de terem surgido mais sinais de que a Reserva Federal começará a cortar as taxas ainda este ano, após uma série de números económicos fracos. A confiança dos consumidores caiu, o mercado de trabalho está a abrandar, enquanto a produção industrial e de serviços despencou.

A próxima semana será importante para o mercado financeiro, à medida que mais grandes empresas divulguem seus resultados. A principal empresa a ser observada na segunda-feira será a Tencent, a maior empresa chinesa em valor de mercado.

Empresas de varejo como The Home Depot, Alibaba e Miniso publicarão seus resultados na terça-feira, seguidas pelo Walmart e JD.com na quinta-feira. Estas empresas darão mais informações sobre o estado do sector retalhista nos dois maiores países do mundo.

Os resultados serão divulgados num momento em que o ETF SPDR S&P Retail (XRT) recuou 6,50% em relação ao seu nível mais alto este ano.

A outra empresa importante a ser observada na próxima semana será a Applied Materials (AMAT), empresa que fabrica produtos amplamente utilizados na indústria de semicondutores. Está a beneficiar substancialmente da tendência contínua da inteligência artificial.

As outras empresas importantes a serem observadas serão Monday.com (MNDY), Baidu, Take-Two Interactive, Under Armour e Solventum. Vou me concentrar mais no Monday.com, já que suas ações caíram mais de 23% após seu último relatório de lucros.

No Japão, alguns dos seus principais grupos bancários, como Mitsubishi UFJ, Sumitomo e Mizuho Financial, publicarão os seus resultados na quarta-feira.

Além dessas empresas, as ações dos EUA reagirão aos últimos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA, que serão divulgados na quarta-feira. Estes números serão importantes porque terão um impacto sobre quando a Fed reduzirá as taxas de juro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.