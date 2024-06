Sony relata queda de 7% nos lucros anuais, apesar do aumento de 14% na receita, para 3,5 trilhões de ienes

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Hoje, 14 de maio de 2024, a Sony divulgou seus lucros para o ano fiscal de 2023.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Receitas e lucros da Sony

Copy link to section

A empresa relatou uma queda de 7% nos seus lucros anuais no EF23 devido a um declínio nos seus serviços financeiros. Os lucros operacionais para o ano inteiro cresceram 5%, para 1,28 trilhão de ienes.

O conglomerado japonês viu o seu lucro líquido subir para 34%.

A Sony gerou uma receita de 3,5 trilhões de ienes. Isso significa um aumento de 14% ano a ano.

Em 2023, a unidade de serviços financeiros reportou um lucro operacional de 173,6 mil milhões de ienes, representando um declínio de 22,5% em comparação com o ano anterior, após um aumento significativo em 2022. O negócio Imaging & Sensing Solutions (I&SS) da Sony registou um lucro operacional de 193,5 mil milhões. iene, uma redução de 9% em relação a 2022.

Desempenho da Sony nos negócios de jogos e filmes

Copy link to section

O lucro operacional do negócio de jogos da Sony mais que dobrou, para 105,98 bilhões de ienes, e o lucro operacional do negócio de filmes quase dobrou, para 30,67 bilhões de ienes. O lucro operacional líquido da empresa em março foi de 229,4 bilhões de ienes, marcando um salto de 57% ano após ano.

Vendas do PlayStation 5 da Sony

Copy link to section

A Sony perdeu por pouco sua meta revisada de vendas do PlayStation 5. A empresa informou que as vendas de seu console principal atingiram 20,8 milhões de unidades no ano fiscal de 2023, ficando um pouco aquém da meta de 21 milhões de unidades anunciada aos investidores em fevereiro.

Projeções futuras

Copy link to section

A Sony projetou uma diminuição na receita geral do grupo para o atual ano fiscal. A empresa espera que as vendas atinjam 12,3 trilhões de ienes no ano encerrado em março de 2025, um declínio de 5%.

Para o ano fiscal que começa em abril, a Sony prevê uma redução de 5,5% nas receitas, para 12,310 trilhões de ienes, e uma queda de 4,7% no lucro líquido, para 925,00 bilhões de ienes. A empresa espera que o lucro operacional de seu negócio de jogos aumente para 310,00 bilhões de ienes, acima dos 290,2 bilhões de ienes do ano anterior.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mais