BYD preparada para superar a Tesla em vendas de veículos elétricos, apesar do desinvestimento de Buffett

À medida que a procura de veículos eléctricos (EV) diminui nos EUA e na Europa, o fabricante chinês de EV BYD está no caminho certo para ultrapassar a Tesla nas vendas de veículos este ano. Apesar da implementação de tarifas sobre VEs chineses nestas regiões para impulsionar os fabricantes locais e cumprir objectivos políticos, a BYD está a prosperar ao expandir a sua presença no mercado global, particularmente noutros países asiáticos.

A ascensão meteórica da BYD no mercado de EV

O rápido crescimento da BYD está chamando a atenção, com a empresa prestes a ultrapassar a Tesla em vendas de veículos elétricos neste ano.

Esta trajetória impressionante é evidente apesar de enfrentarmos barreiras tarifárias nos EUA e na Europa.

Recentemente, a BYD anunciou um investimento de US$ 1 bilhão na Turquia, abriu uma instalação na Tailândia e está colaborando com o Mega Conglomerado para estabelecer operações no Paquistão.

Embora estas expansões sejam promissoras, o crescimento da empresa poderá ser prejudicado pela potencial resistência dos EUA e da Europa, que estão interessados em limitar a influência da BYD nos mercados emergentes.

As lutas da Tesla e a vantagem competitiva da BYD

A Tesla, principal concorrente da BYD, divulgou um relatório de lucros trimestrais sem brilho com um lucro por ação de US$ 0,52, ficando aquém das estimativas dos analistas de US$ 0,62 e marcando um declínio de 43% ano a ano.

Em contrapartida, a BYD já demonstrou o seu domínio em volume, tendo enviado 526.049 veículos elétricos no quarto trimestre do ano anterior, em comparação com os 484.507 da Tesla.

Apesar do crescente volume de vendas da BYD, a Tesla continua a ser a maior empresa automóvel em capitalização de mercado, avaliada em 786 mil milhões de dólares, significativamente à frente dos 100 mil milhões de dólares da BYD.

Buffett reduz participação na BYD para menos de 5%

Em meio à ascensão da BYD, Warren Buffett continua a reduzir sua participação na empresa. A sua última medida reduziu as suas participações de 5,06% para 4,94%, o que significa que já não precisa de reportar as suas vendas de ações na Bolsa de Valores de Hong Kong.

Normalmente, quando a Berkshire Hathaway vende ações de uma empresa, o preço das ações sofre um impacto. No entanto, a BYD tem sido uma exceção, em parte porque Buffett tem vindo a reduzir gradualmente a sua participação durante anos.

A certa altura, em 2008, a Berkshire detinha uma participação de 40% na BYD. Mesmo quando as ações da BYD atingiram máximos históricos em 2022, Buffett ainda detinha mais de 20%. Nos últimos dois anos, ele vendeu mais de 75% dessa participação.

Perspectivas dos analistas sobre a decisão de Buffett

Os analistas geralmente concordam que o contínuo desinvestimento de Buffett na BYD não é surpreendente. Angus Chan, analista, observou: “É um investimento lucrativo, mas eventualmente a Berkshire venderá todas as suas ações da BYD”.

Entretanto, Joel Ying, da Nomura, sugere que as tensões geopolíticas estão a influenciar parcialmente estas vendas.

A Berkshire Hathaway indicou um pivô estratégico para mais oportunidades nos EUA.

As recentes ações de Buffett, incluindo o desinvestimento total da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company devido às tensões políticas entre Taiwan e a China, refletem esta mudança.

À medida que a BYD continua a crescer globalmente, a sua capacidade de superar estes obstáculos será crucial para manter a sua trajetória ascendente.

