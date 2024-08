Cosmos (ATOM) enfrenta queda de 56% desde março, apesar dos desenvolvimentos promissores

Apesar de um aumento recente de 1,8% nas últimas 24 horas, o Cosmos (ATOM) tem enfrentado dificuldades significativas nos últimos meses, com o seu preço a cair 56% desde março.

A partir de agora, o ATOM está sendo negociado em torno de US$ 6,27. Este declínio acentuado é surpreendente dada a série de avanços emocionantes no ecossistema Cosmos, incluindo grandes atualizações e parcerias de alto nível, que indicam um futuro promissor para a plataforma blockchain.

Aviatrix se integra ao ecossistema Cosmos

Um grande destaque no ecossistema Cosmos é a integração do Aviatrix, um jogo online de crash multipremiado com mais de 100.000 jogadores diários.

Aviatrix está fazendo a transição para uma versão web3 na plataforma Cosmos, marcando um dos primeiros jogos de cassino de alto perfil a adotar esse blockchain.

Espera-se que esta mudança revolucione a indústria de jogos blockchain, oferecendo liquidez compartilhada entre suas versões web2 e web3, proporcionando aos jogadores uma experiência de jogo perfeita em ambas as plataformas.

A integração também fará com que a Aviatrix utilize Scorum Coin (SCR) para jogabilidade e piquetagem, melhorando a utilidade e adoção do token no ecossistema Cosmos.

Além disso, o lançamento contará com um mercado NFT dedicado à negociação de aviões customizáveis, com mais de 1,5 milhão de aviões já criados pelos jogadores.

Este mercado visa preencher a lacuna entre os jogos tradicionais e os ativos blockchain, oferecendo novas oportunidades de negociação e interação.

Principais desenvolvimentos e atualizações no ecossistema Cosmos

Cosmos não só atraiu a atenção com o Aviatrix, mas também ganhou as manchetes com vários desenvolvimentos inovadores.

Uma das atualizações mais notáveis é a atualização Stargate, lançada em 2021, que introduziu a comunicação Inter-Blockchain (IBC) e a contratação inteligente WebAssembly ao ecossistema.

Esta atualização foi projetada para aprimorar a interoperabilidade e os recursos de contratos inteligentes da plataforma, tornando-a mais versátil e atraente tanto para desenvolvedores quanto para usuários.

Além da atualização do Stargate, a Cosmos foi pioneira em um serviço VPN descentralizado, permitindo aos usuários pagar pelo acesso VPN com ATOM.

Esta mudança expande a utilidade do token nativo do Cosmos e se alinha com a crescente demanda por soluções de privacidade descentralizadas.

Em 18 de julho de 2024, o Cosmos concluiu com sucesso sua atualização v18.1, que trouxe melhorias significativas, como CosmWasm, integração do mercado de taxas e propostas de software aceleradas para o blockchain do Cosmos.

Espera-se que esta atualização aumente ainda mais a eficiência da plataforma e a experiência do usuário.

A Cosmos também embarcou numa ambiciosa iniciativa orientada para a IA, integrando algoritmos KNN e ANN para melhorar as suas soluções de IA.

Este desenvolvimento faz parte de uma tendência mais ampla de alavancar a inteligência artificial para impulsionar a inovação no espaço blockchain.

v18.1 is live! ⚛️



Thank you to the Cosmos Hub Validators for a smooth upgrade.



Now featuring:

💥 CosmWasm

💥 Fee Market integration

💥 Expedited software proposals



Perspectivas futuras para o Cosmos (ATOM)

Embora esses desenvolvimentos sejam promissores e tenham potencial para estimular o crescimento do Cosmos, o impacto no token ATOM ainda não foi visto. Apesar dos avanços significativos e integrações estratégicas, o ATOM continuou a sua tendência de baixa, caindo 56% desde março.

Os investidores estão esperançosos de que estas inovações tecnológicas e parcerias acabarão por levar a uma recuperação no preço do ATOM.

No entanto, o mercado permanece cauteloso enquanto espera para ver se estas mudanças positivas se traduzirão numa tendência ascendente sustentada para o token.

À medida que o Cosmos continua a evoluir e a expandir as suas capacidades, os próximos meses serão cruciais para determinar se estes avanços podem desencadear uma recuperação para o ATOM e fortalecer a sua posição no cenário competitivo da blockchain.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.