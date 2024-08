A tendência #CancelNetflix ressalta o medo dos CEOs de tecnologia de endossos políticos: aqui está o porquê

Na atmosfera carregada que antecedeu as próximas eleições, os CEO do setor tecnológico abstiveram-se, em grande parte, de assumir posições políticas públicas. Esta restrição, inicialmente percebida como arrogância, parece agora ser uma medida calculada.

A recente tendência #CancelNetflix desencadeada pelo endosso público do cofundador da Netflix, Reed Hastings, a Kamala Harris, ressalta a reação potencial que os CEOs enfrentam ao mergulhar na política.

Muitos altos executivos evitaram conscientemente apoios políticos antes das eleições.

Esta tendência tornou-se evidente quando Reed Hastings, cofundador da Netflix, doou publicamente 7 milhões de dólares à campanha presidencial de Kamala Harris.

O seu otimismo sobre as chances de Harris após a retirada de Joe Biden era palpável.

“Depois do debate deprimente, estamos no jogo novamente”, comentou Hastings no X, a plataforma de mídia social de propriedade de Elon Musk. Musk, por outro lado, apoiou rapidamente Trump após a tentativa fracassada de assassinato do ex-presidente.

Em tempos menos polarizados, o endosso de Hastings poderia ter passado despercebido. No entanto, o clima atual está altamente tenso e os apoiadores do MAGA lançaram rapidamente a campanha #CancelNetflix no X.

Os usuários começaram a postar capturas de tela de suas assinaturas canceladas, citando a doação de Hastings como motivo. A ex-advogada de Trump, Jenna Ellis, comentou sobre X: “Este é apenas o começo”, sinalizando que mais reações estão por vir.

Esta situação ilustra a razão pela qual muitos CEO optaram por permanecer politicamente neutros.

Declínio nas atividades políticas dos CEOs

De acordo com uma análise do Yahoo Finance, 98% das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, por tamanho, abstiveram-se de apoiar financeiramente quaisquer candidatos presidenciais. Em vez disso, dirigiram as suas contribuições para os candidatos ao Congresso.

À medida que as eleições se aproximam, a atmosfera política intensifica-se. A opinião pública está profundamente dividida e qualquer apoio expresso a qualquer um dos lados convida a uma reação negativa significativa.

Num tal ambiente, parece prudente que os CEO evitem o envolvimento político aberto. No entanto, isso não significa necessariamente que estejam completamente desligados. Eles ainda podem apoiar indiretamente os seus candidatos preferidos através de comités políticos internos.

O que isso significa para o estoque?

A reação contra o endosso de Hastings teve efeitos tangíveis nas ações da Netflix.

Os investidores estão enfrentando o potencial impacto financeiro dos cancelamentos de assinaturas impulsionados pela campanha #CancelNetflix.

Para além das preocupações financeiras imediatas, há apreensão quanto à crescente popularidade de Trump e ao seu potencial para atingir diretamente a empresa nos seus discursos.

Para os investidores, a actual volatilidade representa um dilema. Eles devem avaliar se é sensato manter ações da Netflix em meio à reação contínua dos apoiadores do MAGA. A situação serve como um lembrete claro dos riscos associados ao apoio político numa sociedade cada vez mais polarizada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.