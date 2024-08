Morgan Stanley rebaixa STMicroelectronics após resultados fracos no segundo trimestre: você deve vender ou manter?

STMicroelectronics NV (NYSE: STM) experimentou uma queda significativa no preço de suas ações ontem, caindo mais de 15% após reportar ganhos mistos no segundo trimestre e reduzir novamente sua perspectiva de receita para 2024.

A empresa relatou EPS GAAP do segundo trimestre de US$ 0,38, superando as expectativas em US$ 0,03, mas sua receita de US$ 3,23 bilhões perdeu as estimativas em US$ 40 milhões, representando um declínio de 25,4% ano a ano.

O caixa líquido das atividades operacionais diminuiu para US$ 702 milhões, abaixo dos US$ 1,31 bilhão no mesmo trimestre do ano passado.

O investimento líquido da empresa foi de US$ 528 milhões e o fluxo de caixa livre foi de US$ 159 milhões, ambos abaixo do ano anterior.

Os níveis de estoque aumentaram ligeiramente para US$ 2,81 bilhões, com as vendas diárias de estoque subindo para 130 dias, em relação aos 126 dias do ano anterior.

A posição financeira líquida ajustada da empresa era de US$ 2,80 bilhões em 29 de junho de 2024.

Para o terceiro trimestre, a STMicroelectronics espera receitas líquidas de US$ 3,25 bilhões e uma margem bruta de 38%, que está abaixo das expectativas do mercado de US$ 3,55 bilhões.

A previsão de receita para o ano inteiro foi reduzida para uma faixa de US$ 13,2 bilhões a US$ 13,7 bilhões, abaixo das estimativas anteriores de US$ 14 bilhões a US$ 15 bilhões.

Opiniões dos analistas

O Morgan Stanley respondeu aos fracos lucros e revisou sua perspectiva rebaixando a STMicroelectronics de Overweight para Equal-Weight e reduzindo o preço-alvo de US$ 48 para US$ 35.

O analista Lee Simpson observou uma fraqueza generalizada em áreas-chave, particularmente nos segmentos automotivo e industrial, o que levou à redução da orientação.

O rebaixamento reflete preocupações sobre a visibilidade limitada da empresa e a fraqueza contínua no terceiro trimestre, incluindo impactos na margem bruta decorrentes de encargos de subutilização mais profundos e efeitos no mix de produtos.

Outros analistas têm opiniões variadas sobre a STMicroelectronics. O Goldman Sachs atualizou recentemente as ações de Venda para Neutra, citando a melhoria da demanda em vários mercados finais e estabelecendo um preço-alvo de US$ 45,80.

Os analistas da Goldman Sachs destacaram a recuperação potencial nos mercados finais de consumo e os benefícios de longo prazo da adoção de VE, apesar dos desafios de curto prazo.

O mercado de semicondutores permanece volátil e, embora alguns analistas vejam potencial de recuperação, outros permanecem cautelosos, dada a actual recessão.

Desenvolvimentos recentes na STMicroelectronics

Na frente do desenvolvimento, a STMicroelectronics recebeu aprovação regulamentar da UE para 2 mil milhões de euros em auxílio estatal italiano para estabelecer uma nova fábrica de semicondutores na Sicília.

Esta instalação faz parte de um investimento maior de 5 mil milhões de euros para produzir dispositivos de energia de carboneto de silício, com o objetivo de fortalecer a cadeia de fornecimento de semicondutores da Europa e reduzir a dependência das importações.

Espera-se que a instalação esteja totalmente operacional até 2032, contribuindo significativamente para as perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.

Apesar dos desafios, a STMicroelectronics continua investindo no crescimento e no retorno aos acionistas.

A empresa concluiu um programa de recompra de ações de US$ 1,04 bilhão e anunciou um novo plano de recompra de US$ 1,1 bilhão em três anos.

Estas ações refletem a confiança da administração no futuro da empresa, apesar dos atuais ventos contrários.

A posição financeira líquida da STMicroelectronics permanece forte, com liquidez total de US$ 6,29 bilhões e dívida financeira total de US$ 3,09 bilhões em 29 de junho de 2024.

Fundamentos e avaliação

Fundamentalmente, a STMicroelectronics está navegando em um ambiente de mercado difícil. A receita da empresa nos principais segmentos, incluindo Analógico, Potência e Discreto e Microcontroladores, diminuiu significativamente ano após ano.

O lucro operacional caiu 67,3%, para US$ 375 milhões, e a margem operacional diminuiu para 11,6%, de 26,5% no ano anterior.

Estas descidas foram impulsionadas pela redução da procura nos sectores automóvel e industrial e pelo aumento dos encargos com a capacidade não utilizada.

Em termos de avaliação, a STMicroelectronics está sendo negociada com desconto em comparação com seus pares.

Apesar dos recentes reveses, as perspectivas de longo prazo da empresa em áreas de crescimento estrutural, como a transição energética, os centros de dados e os microcontroladores, continuam fortes.

De acordo com alguns analistas, a posição de caixa líquido da STMicroelectronics e os investimentos contínuos em expansão de capacidade e recompras proporcionam uma proteção contra a atual crise.

Suporte de longo prazo quebrado

Embora as ações da STMicroelectronics já estivessem em tendência de baixa nos gráficos de longo prazo, após o movimento de ontem, elas quebraram abaixo de seu forte suporte perto de US$ 34,6, o que não é um bom sinal para os touros.





Gráfico STM por TradingView

Considerando a dinâmica de baixa ao longo dos períodos, os investidores que encaram esta queda como uma oportunidade de compra devem ter cautela.

Se o impulso de baixa prevalecer, a ação encontrará suporte apenas perto de US$ 29. Portanto, quaisquer posições de alta de longo prazo só devem ser iniciadas com um stop loss em US$ 28,8.

Os traders que estão pessimistas com as ações podem iniciar uma posição curta em uma recuperação menor perto de US$ 34 com um stop loss em US$ 36,75. Eles podem registrar lucros acima de US$ 29.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.