Olimpíadas de Paris 2024: jogos lançam uma sombra sobre a agitação do turismo e das empresas

Os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 começam hoje em Paris e, com exceção dos mais de 10.000 atletas de todo o mundo reunidos e de alguns lakh espectadores, as expectativas do acelerado fluxo de turistas para os jogos não foram totalmente atendidas.

Um relatório da Euromonitor International do ano passado previu que mais 3 milhões de pessoas viriam a Paris para os jogos, aumentando os gastos com turismo em até 4 mil milhões de euros.

No entanto, com relatos de que hotéis de luxo registam uma queda nas reservas e que lojas, restaurantes e bares registam uma queda numa época de pico, mesmo com as companhias aéreas a considerarem a perda de receitas devido à diminuição do nível de turismo de entrada na cidade durante o mês de Junho. -Agosto, é seguro dizer que os jogos podem ter um impacto contra-intuitivo na economia.

Companhias aéreas que atendem aos setores de Paris sofrem impacto nas receitas devido aos jogos

Nos seus ganhos do segundo trimestre na quarta-feira, a Air France-KLM apresentou uma queda de 30% nos lucros operacionais, para 513 milhões de euros (556 milhões de dólares).

A empresa também relatou uma diminuição no tráfego internacional de entrada para Paris devido ao impacto dos jogos na receita unitária em cerca de 40 milhões de euros, disse a empresa.

Na verdade, durante todo o verão de 2024 (final de junho a agosto), que é uma época alta clássica para as viagens europeias, estima-se que os jogos custem às companhias aéreas cerca de 200 milhões de euros.

A companhia aérea acrescentou que vê a normalização progressiva acontecer apenas no final de agosto.

A Delta Airlines, que oferece o maior número de serviços para Paris entre todas as companhias aéreas dos EUA, previu no início deste mês um impacto de US$ 100 milhões para a empresa devido aos jogos.

Falando a analistas e investidores no início deste mês durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, o presidente da Delta, Glen Hauenstein, disse:

Estamos vendo um impacto de cerca de US$ 100 milhões em viagens a Paris para as Olimpíadas, de junho a agosto…fora deste evento temporário , a demanda de viagens de verão para a Europa é forte e consistente com as nossas expectativas.

Queda nas reservas de hotéis

A UMIH Prestige, um grupo comercial de hotéis que cobra pelo menos 800 euros (870 dólares) por noite, disse que as reservas de hotel relataram uma redução de 20% a 50% em comparação com o verão passado, informou a Bloomberg.

O chefe da UMIH Prestige, Christophe Laure, disse ao canal: “Paris está vendo atualmente uma queda acentuada na demanda por quartos de hotel de luxo na preparação para os Jogos”.

Ele observou que muitos viajantes estão optando por evitar a cidade até depois das cerimônias de encerramento.

Deve-se notar que os preços dos hotéis foram mantidos elevados durante o evento, e ainda aumentados por um aumento na taxa turística que resultou no pagamento de quase 200% mais taxa turística por noite pelos turistas, de acordo com o tipo de alojamento.

Questões logísticas prejudicam ainda mais a mobilidade turística

Não são apenas os preços dos hotéis, com uma cidade a preparar-se para o afluxo de mais de 10.000 atletas e cerca de 5 lakh de espectadores esperados para assistir aos jogos, naturalmente foi implementado um conjunto de novos controlos de trânsito menos favoráveis aos turistas, juntamente com um reforço da segurança.

Chloe Parkins, economista sênior de economia do turismo na Oxford Economics, disse:

Os fechamentos em toda a cidade reduzirão os fluxos de tráfego, impactando as empresas locais que dependem do volume normal de turistas. Além disso, os aumentos do imposto sobre o turismo relacionados com eventos poderiam comprimir os orçamentos de viagens, resultando em menos gastos em atrações turísticas e estabelecimentos retalhistas. O aumento das interrupções e dos custos mais elevados dissuadiu as viagens que antecederam o início dos jogos.

Impacto nos negócios e caminho a seguir

O Centro Francês de Direito e Economia Desportiva realizou um estudo de impacto económico em nome da França em 2016.

Este estudo quantificou o impacto que os Jogos Olímpicos de 2024 podem gerar em até 10,7 mil milhões de euros e até 247 mil empregos.

Dos 10,7 mil milhões de euros, aproximadamente 1,4-3,5 mil milhões de euros (13-33%) seriam atribuídos ao impacto económico relacionado com o turismo.

Parkins disse que embora estes números sejam bem-vindos, devem ser interpretados com cautela, uma vez que muita coisa mudou desde 2016, principalmente a pandemia e a inflação.

Ela previu que os turistas retornarão à cidade mais no final de agosto, quando acontecem os Jogos Paraolímpicos, uma previsão que vai ao encontro das expectativas das companhias aéreas.

Esperamos que a calmaria no início do verão nas chegadas à França e Paris seja temporária, já que alguns viajantes tentam evitar as multidões. Dito isto, a França ainda é um destino atraente para vários mercados emissores. Os turistas que não têm condições financeiras de visitar durante os Jogos Olímpicos de Verão provavelmente chegarão mais tarde ou poderão optar por viajar enquanto os Jogos Paraolímpicos acontecem, no final de agosto até o início de setembro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.