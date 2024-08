Trump planeja retornar ao local da tentativa de assassinato para uma ‘grande e bela manifestação’ enquanto os Obama endossam Harris

Numa semana repleta de desenvolvimentos políticos significativos, o ex-presidente Donald Trump anunciou a sua intenção de revisitar Butler, Pensilvânia, local de uma tentativa de assassinato anterior, enquanto a vice-presidente Kamala Harris recebeu o apoio do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle Obama, reforçando sua campanha para a indicação presidencial democrata.

Donald Trump, o candidato presidencial republicano, revelou planos de realizar um comício em Butler, Pensilvânia, local onde escapou por pouco de uma tentativa de assassinato.

Em sua plataforma de mídia social, Truth Social, Trump declarou: “Voltarei a BUTLER, PENSILVÂNIA, PARA UM GRANDE E BONITO RALLY”.

Embora os detalhes sobre a data e o local não tenham sido divulgados, o anúncio sublinha a determinação de Trump em restabelecer a ligação com os eleitores em estados críticos.

Harris ganha impulso com endossos de Obama

Kamala Harris, a primeira mulher negra e asiático-americana a servir como vice-presidente, rapidamente conquistou apoio democrata substancial após a decisão do presidente Joe Biden de se retirar da corrida presidencial.

Esta semana, a campanha de Harris recebeu um impulso significativo quando Barack e Michelle Obama endossaram a sua candidatura à presidência.

Num vídeo divulgado pela campanha de Harris, Barack Obama expressou seu orgulho em apoiar Harris, prometendo apoiá-la durante a eleição.

As recentes sondagens de opinião pública reflectem uma disparidade cada vez menor entre Trump e Harris.

Uma pesquisa do Wall Street Journal divulgada na sexta-feira mostra Trump liderando com 49% de apoio, em comparação com 47% de Harris, com uma margem de erro de três pontos percentuais.

Esta é uma mudança significativa em relação a uma sondagem anterior, onde Trump tinha uma vantagem de seis pontos sobre o presidente Biden.

Trump encontra Netanyahu

Noutros acontecimentos, Trump reuniu-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no seu resort na Florida.

Esta reunião ocorreu um dia depois das discussões de Netanyahu com Biden e Harris em Washington. Trump e Netanyahu reafirmaram a sua forte relação, rejeitando qualquer especulação de tensão.

Harris, por outro lado, assumiu uma postura mais assertiva em relação ao conflito de Gaza durante a sua reunião com Netanyahu.

Ela apelou a um cessar-fogo imediato, expressando preocupação com o impacto humanitário sobre os civis palestinianos.

“É hora de esta guerra acabar”, afirmou Harris num discurso televisionado. Trump criticou as suas observações como “desrespeitosas”, destacando a discórdia em curso nas abordagens da política externa dos EUA.

Por que Trump quer revisitar Butler, Pensilvânia

A decisão de Trump de revisitar Butler, na Pensilvânia, sinaliza a sua estratégia contínua para energizar a sua base em estados cruciais.

O local da tentativa de assassinato acrescenta um elemento dramático à narrativa de sua campanha, reforçando potencialmente sua imagem como um líder resiliente.

À medida que as eleições se aproximam, as sondagens cada vez mais acirradas indicam uma corrida altamente competitiva. Espera-se que ambas as campanhas intensifiquem os seus esforços, alavancando apoios, comícios estratégicos e posições políticas para influenciar os eleitores indecisos.

