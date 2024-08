Deadpool e Wolverine batem recordes com fim de semana de estreia de US$ 200 milhões

O mais recente sucesso de bilheteria da Marvel, Deadpool & Wolverine, estabeleceu um novo padrão para filmes censurados ao arrecadar mais de US$ 200 milhões em seu fim de semana de estreia.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com estimativas do estúdio, o filme arrecadou US$ 205 milhões no mercado interno e impressionantes US$ 438,3 milhões no mundo, marcando a estreia de filme com classificação R de maior bilheteria da história.

O sucesso de Deadpool e Wolverine eclipsa os recordes anteriores estabelecidos pelos filmes anteriores de Deadpool.

O Deadpool original arrecadou aproximadamente US$ 132 milhões em seu fim de semana de estreia em 2016, enquanto Deadpool 2 arrecadou US$ 125 milhões em 2018.

Mesmo quando ajustados pela inflação, estes números ficam aquém da notável estreia da última edição.

Deadpool e Wolverine agora é a oitava estreia de filme com maior bilheteria de todos os tempos, perdendo por pouco o primeiro lugar de Os Vingadores (2012), com US$ 207 milhões, e superando “Pantera Negra” (2018), que estreou com US$ 202 milhões.

O triunfo financeiro da Marvel

Copy link to section

Com esse desempenho recorde, o portfólio de filmes da Marvel já ultrapassou US$ 30 bilhões em ganhos coletivos, conforme relatado pela Disney.

Este marco solidifica a posição da Marvel como a franquia cinematográfica de maior bilheteria de todos os tempos.

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tem trabalhado para recuperar o ímpeto anterior após a conclusão da “Saga do Infinito” com Vingadores: Ultimato em 2019.

Apesar de Endgame ainda deter o recorde de maior fim de semana de abertura, Deadpool & Wolverine marcou uma conquista significativa na evolução contínua da Marvel.

De acordo com dados do Box Office Pro, o entusiasmo por Deadpool e Wolverine impulsionou um aumento na demanda por exibições teatrais.

O filme atualmente comanda 43% da participação de mercado do horário de exibição nos Estados Unidos. Seu amplo apelo cativou tanto os fãs dedicados da Marvel quanto os espectadores em geral, contribuindo para seu extraordinário sucesso de bilheteria.

Renascimento das bilheterias de verão

Copy link to section

As bilheterias de verão, que tiveram um início lento, foram revitalizadas por vários sucessos de bilheteria. Depois de “Deadpool & Wolverine”, filmes como “Bad Boys: Ride Or Die”, “Inside Out 2”, “A Quiet Place: Day One”, “Despicable Me 4” e “Twisters” entregaram uma série de notáveis sucessos, marcando uma das temporadas de filmes de verão mais fortes da história recente.

A Disney também anunciou que “Divertida Mente 2” se tornou o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando US$ 1,46 bilhão globalmente e superando o recorde anterior de “Frozen 2” (2019).

Este feito ajudou a colmatar o défice de receitas de bilheteira doméstica, que vinha a registar uma queda de mais de 25% antes do início da temporada de grandes sucessos de verão.

Apesar das previsões anteriores de um declínio nas receitas para 2024, o forte desempenho dos lançamentos de verão melhorou as perspectivas.

Os analistas agora estimam que a bilheteria anual ficará entre US$ 8,2 e US$ 8,7 bilhões. O sucesso de “Deadpool & Wolverine” e outros sucessos de verão alimentaram o otimismo, embora as comparações ano após ano continuem a flutuar.

O sucesso de filmes como “Barbie” e “Oppenheimer”, ambos lançados em 21 de julho, também contribuiu para que a receita de bilheteria nacional de 2023 ultrapassasse US$ 9 bilhões, o nível mais alto desde o início da pandemia. Embora ainda faltem vários meses para o ano, a trajetória atual indica uma recuperação robusta para a indústria cinematográfica.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.